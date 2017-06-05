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Ünlülerin Instagram'da kaç takipçisi var?

05.06.2017 - 14:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal ağlardan olan Instagram'da en çok takip edilen Türk ve yabancı hesapları derledik. İşte ünlülerin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları...

  • 1 Ünlülerin Instagram'da kaç takipçisi var?
    1 | 44

    Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olan Instagram'da hesapları olan Türk ve yabancı ünlüleri bir araya getirdik. İşte ünlülerin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları...

    Selena Gomez

    130 milyon civarı

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  • 2 Ünlülerin Instagram'da kaç takipçisi var?
    2 | 44

    Ariana Grande

    115 milyon civarı

     

  • 3 Ünlülerin Instagram'da kaç takipçisi var?
    3 | 44

    Cristiano Ronaldo

    115 milyon civarı

     

  • 4 Ünlülerin Instagram'da kaç takipçisi var?
    4 | 44

    Beyonce

    108 milyon civarı

     

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  • 5 Ünlülerin Instagram'da kaç takipçisi var?
    5 | 44

    Kim Kardashian West

    104 milyon civarı

     

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YORUMLAR 4
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 11:14
    benimki 300 civari :)
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:25
    oda ıyıymıs
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 10:49
    mustafa ceceli nin medeni durumu insanları ne etkilemiş. genelde böyle oluyor. şöhret zenginlik gelince eşler birbirine katlanamıyor. irem derici de böyle oldu.
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:26
    ireme can guran yaa kedıcıklerınde fazla esasında takıpcılerı
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