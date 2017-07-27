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Bunları biliyor musunuz?

13 Haziran 2017 Salı, 09:29:24

Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları

  • 1 Bunları biliyor musunuz?
    1 | 80

    Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

  • 2 Bunları biliyor musunuz?
    2 | 80

    Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...

  • 3 Bunları biliyor musunuz?
    3 | 80

    Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...

  • 4 Bunları biliyor musunuz?
    4 | 80

    Tıpkı bisiklet kilitleri gibi, bilgisayarınızı da bu kensington lock denilen kilitler sayesinde koruyabilirsiniz.

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  • 5 Bunları biliyor musunuz?
    5 | 80

    Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?

    Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:47
    malesef ki bu kuralları en lüks lokantalrın, otellerin garsonları bile umursamıyor
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 01:09
    yemek tabagı şık olmuş
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 21:36
    Böyle bilgileri yayınlayın daha çok faydalı
  • Misafir 13 Haziran 2017 Salı 16:28
    şükür sonunda bir yerde diş macunlarının arkasındaki renklerin fotosel makinesiyle alakalı olduğunu belirtmiş. sağolun
  • Misafir 13 Haziran 2017 Salı 14:56
    süper aydınlatıcı bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum
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