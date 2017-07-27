Bunları biliyor musunuz?

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Az çok etrafı gözlemleyen ve uçak seyahatleri konusunda tecrübeli bir kimse iseniz bu olayı mutlaka farketmişsinizdir. Bu konuyu bilmeyen birçok insan hosteslerin bunu bilmeyerek yaptığını ya da yolculara karşı bir hareket olduğunu düşünüyorlar.