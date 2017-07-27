Bunları biliyor musunuz?

13 Haziran 2017 Salı, 09:29:24 | Güncelleme: 27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:38:40
Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları
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Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?
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Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...
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Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...
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Tıpkı bisiklet kilitleri gibi, bilgisayarınızı da bu kensington lock denilen kilitler sayesinde koruyabilirsiniz.
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Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?
Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...
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Bu delikler aynanızın arka tarafındaki göz alma engelleyicisini aktive ediyor.
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Böylelikle de gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılıyor.
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Sırt çantalarındaki bu deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?
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Ayakkabı gibi eşyalarınızı, içine koymadan taşıyabilmeniz için tasarlanmıştır.
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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğimi biliyor musunuz?
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Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.
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Peki ya uçağın pencerelerindeki bu delik ne işe yarıyor hiç düşündünüz mü?
Uçak penceresinde bulunan bu delik sayesinde kabin içindeki basınç dengeleniyor. Ayrıca bu delik, 3 katmanlı uçak camında nem tutulmasını sağlıyor. Böylelikle camın buğulanması veya buz tutması önleniyor.
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Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...
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Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
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Tükenmez kalem kapaklarının tepesindeki delik ne işe yarar hiç merak ettiniz mi?
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Bu delik kapağın yutulma riskine karşı tasarlanmıştır. Özellikle küçük çocukların bu kapağı yutma ihtimaline karşın üretilen kapaklardaki delikler, nefes almaya yardımcı olacaktır. Küçük delik sayesinde nefes yolunun kapanması önlenir
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Her uçağa binildiğinde hostesler girişte yolcuları karşılarken ellerini arkaya götürürler. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi?
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Az çok etrafı gözlemleyen ve uçak seyahatleri konusunda tecrübeli bir kimse iseniz bu olayı mutlaka farketmişsinizdir. Bu konuyu bilmeyen birçok insan hosteslerin bunu bilmeyerek yaptığını ya da yolculara karşı bir hareket olduğunu düşünüyorlar.
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Ancak bu fikir oldukça yanlış, hosteslerin bu hareketi yapmalarının aslında oldukça basit bir nedeni var. Uçakların kalkışı esnasında hostesler gelen yolcuları karşılarken bir yandan da eksik yolcunun olup olmadığını belirlemeleri gerekir.
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Bunun içinde bir sayaç kullanırlar. Hostesler yolcuları herhangi bir nezaketsizlik yapmamak için ellerini arkaya atarak sayaçları yolcuların görmeyeceği şekilde tutarlar. Bu sayede yolcuları sayan hostesler eksik yolcunun olup olmadığını kolayca belirler.
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Ayakkabıların yanlarında bulunan delikler neden üretilmiştir? Bu delikler ayakkabının hava almasını sağlar. Aynı zamanda bu delikler uzun ayakkabı bağcıklarının geçirilerek kısaltılması işin de yardımcı olur.
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Maket bıçaklarının arkasındaki bu yarıkların ne işe yaradığını düşündünüz mü? Bu parça fark ettiyseniz çıkabilen bir şekilde tasarlanmıştır. Körelen maket bıçağına bu yarık kısmı geçirip sağa sola kaydırdığınızda, kolaylıkla körleşmiş parçayı kırıp atabilirsiniz.
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İlaç kutularından bazen de ayakkabı kutularından çıkan bu paketleri ne işe yarıyor? Bu nesneler nem alıcıdır. İçlerinde nem alıcı jel bulunur. İlaçların ve ayakkabıların nemsiz kalmalarına yardımcı olur.
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Pet şişelerdeki bu disklerin kapağı kolayca açmanıza yardımcı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız, yanlışsınız. Bu diskler kapağı kolayca açmamanızı sağlamak için üretilmiştir. Çalkalanmış, gaz basınçlı şişeler eğer bu diskler olmasaydı kolayca kapağı açtığınızda patlardı. Dolayısıyla bu disklerle kapağı yavaş yavaş açtığınızda patlama ve püskürmeyi engellemiş olursunuz.
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Naylon poşetlerin ortasındaki bu delikler ne işe yarar? Bu deliler poşetleri asmak için kullanılır. Böylece poşetler asılı oldukları yerden kolayca alınabilir. Genelde market ve pazarlarda satıcıların bu şekilde kullandıklarını gözlemleyebilirsiniz.
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Eski pantolonlarda bulunan bu halkanın bir işlevi var aslında. Bu halkayı kemerin diline geçirdiğinizde pantolonun ön kısmının aşağı sarkmamasını sağlarsınız.
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Diş macunları tüplerinin arkasında bulunan bu renklerle ilgili oldukça şey söylendi ama bakın bu renkler aslında ne anlama geliyor...
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Bu renkler, ürünlerin paketleme süreçlerinde işe yarıyor. Makinelere, diş öacunu tüpünü, nerden kıvırmaları nereden kesmeleri gerektiğini söylüyorlar. Renklerin farklılık göstermesi ise, makine sensörlerinin paketleme kolaylığı ile ilgili...
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Otobüslerde bulunan bu nesne görüntüsü itibariyle bir ütü masasını andırsa da, bakın aslında ne işe yarıyor.
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Otobüslerdeki bu bölüm sizin yaslanarak rahat yolculuk etmeniz için tasarlanmamıştır.
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Amacı tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşların sorunsuz seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Yanlarında bulunan emniyet kemeri ile birlikte, sandalyenin arka kısmının sabitlenmesi için kullanılır.
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Düğmeler kadın gömleklerinde sol tarafta, erkek gömleklerinde ise sağ tarafta yer alıyor. Peki ama neden?
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Aslına bakarsanız, kadın ve erkek gömleklerindeki bu tuhaf farkın sebebi 13. yüzyıla dayanıyor.
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O zamanlar yalnızca maddi durumu iyi olan kadınlar gömlek düğmelerini karşılayabiliyordu. Bu zengin kadınların da giyinmelerine yardımcı olan çalışanları vardı. Kadınlar hizmetçi yardımıyla, erkekler ise yalnız başına giyinirdi.
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Kadın gömleklerindeki düğmelerin sol tarafta bulunmasının sebebi de aslında hizmetçilerin onları daha rahat ililkleyebilmesiydi.
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Çoğunluğun sağlak olduğunu düşünerek, düğmeler sol tarafa dikilirdi. Erkekler ise kendi kendilerine giyindikleri için gömleklerindeki düğmeler sağ tarafta yer alırdı.
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Plastik kapta bulunan ürünleri almadan önce ilk işiniz altında bulunan numarayı kontrol etmek olmalı. Üçgen işareti içindeki rakamlar size sağlığınız hakkında mesaj veriyor.
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1'in anlamı, PET veya PETE polietilen demektir. Genelde su, iki litrelik alkolsüz içecekler ve yağların konduğu pet şişelerde kullanılır. Cam gibi şeffaftır, zararsızdır.
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2 ise HDPE yüksek yoğunluklu polietileni işaret etmektedir. Deterjan ambalajları ve pet sütlerde bulunur bu da zarar içermez.
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3 rakamı PVC polivinil klorid içermektedir. Streç folyo, dış mekanda kullanılan eşyalar, plastik pipo, zemin malzemesi, duş perdeleri, şeffaf ve kabartmalı plastik ambalajlarda kullanılır, zararlıdır.
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4 rakamı LDPE az yoğunluklu polietilendir. Kuru temizleme ve çöp torbaları, yemek saklama kaplarında bulunur, zararsızdır.
6'nın anlamı PS polistirendir. Yemiş paketleri, plastik bardak-tabak, markette etin satıldığı köpük tabak, hazır paket fast food ürünlerindendir, zararlıdır.
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7 ise diğer ürünleri işaret etmektedir. Bunlar birden altıya kadar kullanılan plastiklerin dışında kalanlardır. Yemek saklama kapları ve bazı pet şişelerde bulunur, kullanılması oldukça zararlıdır.
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Bazı gazete, dergi, ambalajlarda bulunan bu renkli halkaların sırrı ne? Bunlar gizli bir mesaj mı veriyor? Hayır, bu renkli noktalar baskıda hangi renklerin kullanıldığını gösteriyor.
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Umumi tuvaletlerdeki kısa kapılar birçoğumuzu düşündürmüş, bazılarını rahatsız bile etmiştir. Bu kısa kapılar ihtiyaç halinde içerideki kişi ile iletişim kurmaya, yardımcı olmaya yarar. Ayrıca kabinin boş-dolu olduğunu anlamaya da yardımcıdır.
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Yürüyen merdivenlerin yanlarındaki bu fırçaları birçok insan ayakkabını temizlemek için kullanır. Yürüyen merdivenlerin ayakkabılarınızın temizliğiyle ilgili herhangi bir kaygısı olmadığını belirtelim. Bu fırçalar yanlara bir madde düşmesini ya da sıkışmasını engelleyerek, mekanizmanın işlemesinin aksamasına mani olmaya yarar.
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Ceplerin kenarlarına basılan minik metal parçacıkların ne işe yaradığını biliyor musunuz?
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Eğer onların sadece güzel bir görüntü elde edilmek için basıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz...
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Bu küçük metal parçalar pantolonların dikişlerini tutuyor.
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Yani eğer o parçalar olmasaydı pantolonların kopması muhtemel yerleri sağlamlaşmazdı. Ayrıca bu metallerin duruş yeri tam olarak kopması muhtemel o noktaların bir araya geldiği köşeler.
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Uçaklarda tuvalet atıkları nereye gidiyor?
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Atıklar, uçağın alt kısmındaki bir bölmede toplanıyor...
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Uçak piste indiğinde küçük bir araba uçağın alt bölmesine yaklaşıyor...
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Ardından hortum yardımıyla tüm atıkları tahliye ediyor.
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Spor ayakkabılarınızdaki en üstteki delik aslında en büyük sorunlardan birini çözüyor.
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Öncelikle görmezden gelinen o delikten bağcıkları geçirin.
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Yalnız delikten bağcığı geçirirken dikkat etmeniz gereken bir nokta var.
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Bağcığı dışarıdan ayakkabı yönüne doğru geçirmeniz gerekiyor
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Ayakkabıyı hafifçe dışarı itin ve bağcığı kullanabileceğiniz yönde değiştirin.
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İp geçirme işlemi bittiğinde böyle bir yuvarlak elde edeceksiniz.
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Aynı işlemi diğer deliğe de yapın.
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Ardından karşılıklı bağcıklardan soldakinin ucunu sağ delikten...
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Sağdakinin ucunu sol delikten geçirin.
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Daha sonra bağcıkları gererek sıkılaştırın.
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Böylece ayakkabılarınızdaki bağcıklar çözüldüğünde size zarar vermeyecek.
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Daha sonra tamamen sıkılaştırdığınız bağcığı dilediğiniz şekilde bağlayın.
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En üstteki delik koşarken ya da spor yaparken düşmenizi engellemek için üretildi.
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Hem ayakkabınızın ayağınızda sabit kalmasını hem de bağcıklar çözüldüğünde size zarar vermesini engelleyen delik sayesinde artık daha güvenli spor yapabilirsiniz...
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Hem ayakkabınızın ayağınızda sabit kalmasını hem de bağcıklar çözüldüğünde size zarar vermesini engelleyen delik sayesinde artık daha güvenli spor yapabilirsiniz...
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Hem ayakkabınızın ayağınızda sabit kalmasını hem de bağcıklar çözüldüğünde size zarar vermesini engelleyen delik sayesinde artık daha güvenli spor yapabilirsiniz...
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Sofra adabına göre, konuşmadan da servis yapan kişiyle anlaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Çatal bıçağınızı tabağınıza bırakma şekliniz yemek ve sofra hakkında düşüncelerinizi ele veriyor. Örneğin görseldeki çatal-bıçak pozisyonu yemeğe ara verdiğinizi anlatıyor.
İşte görsel görsel çatal-bıçak pozisyonuna göre verilen mesajlar!