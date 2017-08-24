Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı
13 Haziran 2017 Salı, 14:53:12 | Güncelleme: 24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:35:52
HABERTURK.COM
Lulu Hashimoto isimli bir kadın, maske, peruk ve kıyafetlerle oluşturduğu oyuncak bebek görüntüsüyle Japonya'da ilgi odağı oldu
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Japon kadın Lulu Hashimoto Tokyo'daki son rol model oldu.
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Reuters'in haberine göre Hashimoto, peruk, maske ve vücut makyajıyla adeta canlı bir oyuncak bebeğe dönüştü.
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Bir kadının sevimli görünme isteğinden çıkan bu stil 23 yaşındaki moda tasarımcısı Hitomi Komaki tarafından oluşturuldu.
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Diğer yandan bebekleri her zaman sevdiğini söyleyen genç tasarımcı birçok kişi tarafından eleştiriliyor.
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Ancak o kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara aldırış etmeyerek yaptığının "moda" olduğunu söylüyor.
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Gerçek ve kurgunun tam ortasında yer alma yeteneği Lulu'yu sosyal medyada fenomen yaptı.
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Twitter ve Instagram'daki takipçilerini hızla artıran Lulu şimdilerde Japonya'da büyük ses getiriyor.
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Hatta 22 yaşındaki Miu Shimoda isimli genç bir kız yaptığı açıklamada bir gün Lulu gibi "güzel" olma hayali kuruyor.
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Bu arada Japonca'da "Kigurumi" olarak adlandırılan, dilimize maskot olarak giyinmek olarak çevrilen bu tabir, Japonya'da popüler bir sanat biçimi.
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Ancak Lulu Hashimoto bu sanatı daha gerçekçi hale getirerek ileri seviyeye taşıyor.
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İşte insan bedenine sahip canlı oyuncak bebek Lulu'dan kareler...
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BARBİE BEBEĞE BENZEMEK İÇİN BUNU YAPTI
Dünyada kendini Barbie bebek gibi görünmeye adayan onlarca kişi var. Ancak birçoğu bu benzeme işlemini estetik operasyonlarla elde ediyor. İnternet dünyasının son Barbie'si Kina Shen ise diğerlerinin aksine sadece makyajla Barbie gibi olanlardan.
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Çin'de yaşayan ve zengin bir aileye mensup olan Kina Shen, 2013'ten beri var olduğu sosyal medyada popülariteyi yakalamış durumda.
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İşte siyah saçları ve beyaz teni ile "Gotik Barbie" olarak adlandırılan genç kızın paylaşımları...
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ELF'E BENZEMEK İÇİN SERVET HARCADI
ABD'de yaşayan genç Luis Padron, Yüzüklerin Efendisi serisinin Elf'lerine benzeyebilmek için bir dizi ameliyata girdi.
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Şimdiye kadar 30.000 doları cebinden çıkarak Luis daha 10 ameliyat daha geçireceğini söylüyor...
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Pardor'un ameliyatları arasında cilt beyazlatma, kırışık giderme gibi ameliyatlar bulunuyor.
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İşte Luis Padron'un akıllara durgunluk veren fotoğrafları...