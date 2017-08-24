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Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı

13 Haziran 2017 Salı, 14:53:12 HABERTURK.COM

Lulu Hashimoto isimli bir kadın, maske, peruk ve kıyafetlerle oluşturduğu oyuncak bebek görüntüsüyle Japonya'da ilgi odağı oldu

  • 1 Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı
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    Japon kadın Lulu Hashimoto Tokyo'daki son rol model oldu. 

  • 2 Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı
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    Reuters'in haberine göre Hashimoto, peruk, maske ve vücut makyajıyla adeta canlı bir oyuncak bebeğe dönüştü.

  • 3 Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı
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    Bir kadının sevimli görünme isteğinden çıkan bu stil 23 yaşındaki moda tasarımcısı Hitomi Komaki tarafından oluşturuldu.

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  • 4 Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı
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    Diğer yandan bebekleri her zaman sevdiğini söyleyen genç tasarımcı birçok kişi tarafından eleştiriliyor.

  • 5 Cansız manken taklidi yapan kadın Japonya'yı salladı
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    Ancak o kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara aldırış etmeyerek yaptığının "moda" olduğunu söylüyor. 

     

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YORUMLAR 5
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:12
    ya varya estedikten ne anlıyolar anlamıyorum doğal daha iyi
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 10:59
    Barbi burnunu kestirmiş, yüzünü çektirmiş, göz takma... Daha ne kaldı geriye; bir cildinin güzel olması...
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
    aynn
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 12:40
    şaşırmış eleman
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 01:01
    Allah ıslah eylesin
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