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BARBİE BEBEĞE BENZEMEK İÇİN BUNU YAPTI

Dünyada kendini Barbie bebek gibi görünmeye adayan onlarca kişi var. Ancak birçoğu bu benzeme işlemini estetik operasyonlarla elde ediyor. İnternet dünyasının son Barbie'si Kina Shen ise diğerlerinin aksine sadece makyajla Barbie gibi olanlardan.