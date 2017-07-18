İngiltere'de 9 haftalık olmasına rağmen olağanüstü gürlükteki saçlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen olan Junior Cox-Noon isimli bebek büyüdü. Fenomen bebeğin son hali görenleri şaşırttı.
İngiltere'de yalnızca iki aylık olan bebeğin o kadar çok saçı vardı ki bir gören bir daha bakıyordu!
Hatta minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.
Bebeği fenomen olunca açıklama yapan 32 yaşındaki anne, 'Onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor.
Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor.