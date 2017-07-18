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Gür saçlarıyla fenomen olan bebeğin son hali

14 Haziran 2017 Çarşamba, 15:55:57 HABERTURK.COM

Daha bir yaşında bile olmamasına rağmen inanılmaz gürlükteki saçlarıyla dikkat çeken, Junior Cox-Noon isimli bebek büyüdü

  • 1 Gür saçlarıyla fenomen olan bebeğin son hali
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    İngiltere'de 9 haftalık olmasına rağmen olağanüstü gürlükteki saçlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen olan Junior Cox-Noon isimli bebek büyüdü. Fenomen bebeğin son hali görenleri şaşırttı.

  • 2 Gür saçlarıyla fenomen olan bebeğin son hali
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    İngiltere'de yalnızca iki aylık olan bebeğin o kadar çok saçı vardı ki bir gören bir daha bakıyordu!

  • 3 Gür saçlarıyla fenomen olan bebeğin son hali
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    Hatta minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.

  • 4 Gür saçlarıyla fenomen olan bebeğin son hali
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    Bebeği fenomen olunca açıklama yapan 32 yaşındaki anne, 'Onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor.

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    Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor.

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2000
YORUMLAR 34
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:50
    çocukken güzelmişti
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 23:01
    kemerde daha güzellerini gördüm hacı
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:45
    makyaj yapmaktan bülent ersoya benzemiş
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:57
    kötünün iyisi
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:32
    GÜZEL YÜZE 3 GÜNDE GÜZEL HUYA KIRK YILDA DOYULMAZ
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:57
    kime göre dunyanın en guzel çocuğu ...herkesın cocuğu kendısıne göre dunya guzelı ..ona bu ünvanı kim verdı
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:50
    Güzel kız çocukluğundan belli oluyor.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:58
    Kristina Pimenova... şahane.. büyü gibi..
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 01:04
    Ayna sadece yüzü değiştirir kalbi degil
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:38
    maaşallah çok güzel
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:19
    böyle kızım olsun miluon borcum olsun
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:23
    olmuş kuru kayısı
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:11
    yenilecek kivama gelmiss
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:04
    yazik cocuklugunu yasayamaz boyle cocuklar. buyuyuncede cok problemleri olur
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:59
    Başlığı okuyunca şimdi çirkinleşmiş sanmıştım. Hala çok güzel.
  • Misafir
    Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:11
    cocukken daha güzelmiş makyaj girince doğallık bozuluyor.
  • Misafir
    Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 14:26
    yazık şimdi sıraya girerler
  • Misafir
    Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 11:38
    Dünyanın en güzel cocugu olarak kalsaymış keşke
  • Misafir
    Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:36
    tamam kız güzel de dünyanın en güzeli diye bir seçim doğru olmaz. Güzellik geçiçidir önemli olan para :-)
  • Misafir
    Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:03
    dünyanın en güzel kız çocuğu kristina pimenova dır. şahanedir.
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:48
    ŞİMDİDE DÜNYANIN EN GÜZEL KIZ OLMUŞ :)
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:35
    güzelliği gitmiş bunun
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 11:27
    al mavi gözleri geriye ne kalırki.
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:12
    Dünyadaki Her Çoçuk Güzeldir.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:23
    yapılabilecek en güzel yorum
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:11
    gözü kaşı ağzı burnu birbirine çok yakın ve gülümsemiyor, bakarken gözüm yoruldu resmen
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:55
    kıskanma
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 02:26
    bence Harika maşallah
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 22:11
    izmirde bundan on kat daha güzel kızlar var
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:43
    Güzel bir çocuk, ama dünyanın en güzeli derseniz millet bir tarafıyla güler sadece!!!
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:22
    mutsuz gorunuyor
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:15
    estetik sevmiyom ben cansız manken gibi geliyorlar bana bişey hissetmiyom.
  • Misafir
    Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 08:31
    ne hissedicektin acaba
  • Misafir
    Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:21
    Bissürü sevaba girdim, akşam üstü akşam üstü.
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