YAŞAM
Instagram'ı sallayan Azeri çocuğun son hali
14 Haziran 2017 Çarşamba, 15:55:57 | Güncelleme: 08 Ağustos 2017 Salı, 13:08:38
HABERTURK.COM
Azeri Türkçe'si ve güzelliğiyle sosyal medyanın fenomeni haline gelen Azeri çocuk Banu Mourad'ın son hali...
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Azeri Türkçe'si ve sevimliliğiyle göz dolduran Banu Mourad sosyal medyanın gözdesi haline geldi.
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Sosyal medyada annesinin paylaştığı video ve fotoğraflarla meşhur olan Banu Mourad Azerbeycan'da yaşıyor.
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Henüz 4 yaşında olmasına rağmen 700 bini aşkın takipçisi bulunan minik kız neredeyse tüm dünyada tanınıyor.
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İşte baktıkça sizi mest edecek sevimli kızın fotoğrafları...
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SAÇLARIYLA FENOMEN OLMUŞTU! YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
İngiltere'de 9 haftalık olmasına rağmen olağanüstü gürlükteki saçlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen olan Junior Cox-Noon isimli bebek büyüdü. Fenomen bebeğin son hali görenleri şaşırttı.
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İngiltere'de yalnızca iki aylık olan bebeğin o kadar çok saçı vardı ki bir gören bir daha bakıyordu!
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Hatta minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.
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Bebeği fenomen olunca açıklama yapan 32 yaşındaki anne, 'Onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor.
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Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor.
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Doğduğundan beri çok gür saçları var ve asla dökülmediği gibi, yerine yenileri de çıkıyor' diyordu.
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Annesi banyodan sonra minik Cox-Noon'un saçlarını kurutmak oldukça zaman harcadığını söylüyordu.
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Dik saçlarıyla sevimli olan bebek büyüdü.
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"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU" DİYORLARDI! İŞTE SON HALİ...
Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' unvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılıyor.
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2005 yılında Rusya'da doğan çocuk model şu an 12 yaşında. İyi bir jimnastikçi olan Pimenova bu alanda oldukça yetenekli de.
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Güzelliğiyle pek çok ünlü markanın peşinden koştuğu Pimenova'ya, geleceğin en ünlü modellerinden biri olacağı gözüyle bakılıyor.
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İşte fotoğraflarla dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova...
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"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU" DİYE ADLANDIRILAN THYLANE BLONDEAU'NUN SON HALİ
Thylane Blondeau, "Dünyanın en güzel kız çocuğu" olarak anılıyordu.
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2000'li yılların ortalarından beri internette dolaşan fotoğraflarıyla ses getiren Blondeau zaten 2001 doğumlu.
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Masmavi gözleriyle dikkat toplayan genç kız 2016'da "Dünyanın En Güzel 100 Yüzü" listesinde yer aldı.
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Thylane Blondeau, dört yaşındayken dünyanın en önemli tasarımcılarının defilelerine çıkmıştı. Şimdi de büyük markalar güzel model ile anlaşmak için sıraya giriyor.
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İşte dünyanın en güzel çocuğu Blondeau'nun son hali...
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