Öne Çıkanlar
Son Dakika
YAŞAM

Yedi yaşındaki ikiz kardeşler sosyal medyada ilgi görüyor

14.06.2017 - 15:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de yaşayan 7 yaşındaki ikizler Leah Rose ve Ava Marie'nin Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafları ilgi görüyor

  • 1 Yedi yaşındaki ikiz kardeşler sosyal medyada ilgi görüyor
    1 | 150

    7 yaşındaki ABD'li ikiz kardeşler Leah Rose ve Ava Marie kısa süre önce bir Instagram hesabı açarak fotoğraflar paylaşmaya başladı.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Yedi yaşındaki ikiz kardeşler sosyal medyada ilgi görüyor
    2 | 150

    5 ay gibi kısa sürede, annelerinin de yardımıyla 140 binden fazla takipçiye ulaşan ikizler, sosyal medya sayesinde büyük kitlelere ulaşmaya başladı.

     

  • 3 Yedi yaşındaki ikiz kardeşler sosyal medyada ilgi görüyor
    3 | 150

    Hayranlarının "Dünyanın en güzel ikiz kız çocukları" olarak adlandırdığı Leah Rose ve Ava Maria'nın peşinden onlarca marka koşuyor.

     

  • 4 Yedi yaşındaki ikiz kardeşler sosyal medyada ilgi görüyor
    4 | 150

    İkizler halihazırda iki adet model ajansıyla anlaşmış durumda.

     

     

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Yedi yaşındaki ikiz kardeşler sosyal medyada ilgi görüyor
    5 | 150

    Diğer yandan ikizlerin ailesi eleştirilerin hedefinde. Çünkü ikizlerin annesi, kızlarının makyaj yapmasına izin vermesi nedeniyle tepki topluyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 43
  • Misafir 06 Aralık 2017 Çarşamba 09:34
    Masallah cok güzel kiz, Allah anasina babasina bagislasin.
  • Misafir 06 Aralık 2017 Çarşamba 08:25
    Ebrar Alya Demirbilek
  • Misafir 06 Aralık 2017 Çarşamba 08:25
    beyenmedim değil beğenmedim
  • Misafir 05 Aralık 2017 Salı 17:27
    Şimdi de el kadar bebeler mi fiziki güzellikleriyle yaristiriliyor. Allah kahri perişan eylesin bu sisteme hizmet edenleri
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 17:40
    Bir bunlara bak bir de bizim kezbanlara bak... Adaletin bu mu dünya?
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 16:08
    Her haliyle güzel.Azeri olsun,Rus olsun ne fark eder.Allah yaratmış. :)))
  • Misafir 08 Ağustos 2017 Salı 17:12
    Eğer bu kız azeri Türkü ise bende hindistandaki çingeneyim. Bu kız rus asıllı. Azeriler böyle olmaz.
  • Misafir 08 Ağustos 2017 Salı 12:26
    azeri kız hepsini ezmiş geçmiş :D
  • Misafir 22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
    Beyenmedim
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:50
    çocukken güzelmişti
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 23:01
    kemerde daha güzellerini gördüm hacı
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:45
    makyaj yapmaktan bülent ersoya benzemiş
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:57
    kötünün iyisi
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:32
    GÜZEL YÜZE 3 GÜNDE GÜZEL HUYA KIRK YILDA DOYULMAZ
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:57
    kime göre dunyanın en guzel çocuğu ...herkesın cocuğu kendısıne göre dunya guzelı ..ona bu ünvanı kim verdı
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:50
    Güzel kız çocukluğundan belli oluyor.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:58
    Kristina Pimenova... şahane.. büyü gibi..
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 01:04
    Ayna sadece yüzü değiştirir kalbi degil
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:38
    maaşallah çok güzel
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:19
    böyle kızım olsun miluon borcum olsun
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:23
    olmuş kuru kayısı
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:11
    yenilecek kivama gelmiss
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:04
    yazik cocuklugunu yasayamaz boyle cocuklar. buyuyuncede cok problemleri olur
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:59
    Başlığı okuyunca şimdi çirkinleşmiş sanmıştım. Hala çok güzel.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:11
    cocukken daha güzelmiş makyaj girince doğallık bozuluyor.
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 14:26
    yazık şimdi sıraya girerler
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 11:38
    Dünyanın en güzel cocugu olarak kalsaymış keşke
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:36
    tamam kız güzel de dünyanın en güzeli diye bir seçim doğru olmaz. Güzellik geçiçidir önemli olan para :-)
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:03
    dünyanın en güzel kız çocuğu kristina pimenova dır. şahanedir.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:48
    ŞİMDİDE DÜNYANIN EN GÜZEL KIZ OLMUŞ :)
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:35
    güzelliği gitmiş bunun
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 11:27
    al mavi gözleri geriye ne kalırki.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:12
    Dünyadaki Her Çoçuk Güzeldir.
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:23
    yapılabilecek en güzel yorum
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:11
    gözü kaşı ağzı burnu birbirine çok yakın ve gülümsemiyor, bakarken gözüm yoruldu resmen
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:55
    kıskanma
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 02:26
    bence Harika maşallah
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 22:11
    izmirde bundan on kat daha güzel kızlar var
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:43
    Güzel bir çocuk, ama dünyanın en güzeli derseniz millet bir tarafıyla güler sadece!!!
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:22
    mutsuz gorunuyor
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:15
    estetik sevmiyom ben cansız manken gibi geliyorlar bana bişey hissetmiyom.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 08:31
    ne hissedicektin acaba
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:21
    Bissürü sevaba girdim, akşam üstü akşam üstü.
Kalan karakter : 2000