Youtube'da "Primitive Technology" adlı kanalı olan genç adam modern araçlar kullanmadan, doğal ortamdan bulduğu malzemelerle bu sefer de terlik üretti.
İşte yapım aşamaları...
DOĞAL MALZEMELERLE KÖMÜR ÜRETTİ
Youtube'da "Primitive Technology" adlı kanalı olan genç adam modern araçlar kullanmadan, doğal ortamdan bulduğu malzemelerle akılalmaz şeyler üretiyor.
Yayınladığı videolarla adeta fenomen olan genç adam yaptıklarına bir yenisini daha ekledi.
Doğada tek başına yaşamanın şifrelerin çözen genç adam bu defa höyük ile tekrar ve tekrar kullanılabilir kömür yapma sürecini anlatıyor.
İşte kömür yapım aşamaları...