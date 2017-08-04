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Hiçliğin ortasında, doğadaki malzemelerden üretti

19 Haziran 2017 Pazartesi, 14:43:31

Doğadaki malzemeleri kullanarak ürettikleriyle fenomen olan adam, akılalmaz bir video daha kaydetti

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    Youtube'da "Primitive Technology" adlı kanalı olan genç adam modern araçlar kullanmadan, doğal ortamdan bulduğu malzemelerle bu sefer de terlik üretti.

  • 2 Hiçliğin ortasında, doğadaki malzemelerden üretti
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    İşte yapım aşamaları...

  • 3 Hiçliğin ortasında, doğadaki malzemelerden üretti
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 8
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:53
    Bu arkadaş gelsin de Serdar KILIÇ'tan hayatı idame eğitimi görsün.
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 17:02
    bizden öyrenip bize satmasınlar
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 11:55
    kesin muglada gorup ögrenmıştır))
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 09:31
    o kömürün yapılması o kadar basit değil sakın kafayı kırıpta yapıyım demeyin
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 20:35
    Aynen, Muğla ilçelerinde bu şekilde mangal kömürü yapılır, yalnız dağ gibi büyüktür.
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:21
    Zaten mangal kömürü böyle yapılıyor.
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:58
    kömürspor
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 22:40
    Yaşasın ZONGULDAKKÖMÜRSPOR
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