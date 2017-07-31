YAŞAM
Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı
22 Haziran 2017 Perşembe, 10:23:18 | Güncelleme: 31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:37:09
HABERTURK.COM
Birleşik Krallık'ta yapılan 8 metrelik dev melek heykeli tamamen bıçaklardan oluşuyor. 100.000 bıçaktan tasarlanan dev heykel suça karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor
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Birleşik Krallık'ta bıçak şiddetinin mağdurlarını anmak, bıçakla artan ölümlerin önüne geçmek için heykel tasarlandı.
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Alfie Radley isimli bir sanatçı tarafından 100.000 bıçaktan yapılan heykelin yapımı iki sene sürdü.
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Heykelin ana maddesi ise geçmişte İngiltere ve Galler'de işlenen suçlarda kullanılan ve polisler tarafından Alfie Radley'e bağışlanan bıçaklar oldu.
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Bu bıçakların bazılarının üzerinde kurbanların isimleri yazıyor.
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Diğer yandan proje için kullandığı tüm bıçaklar artık keskin değil...
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100 bin bıçaktan yapılan "Knife Angel" Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda sergileniyor.
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HURDALIKTAN ALDI, YENİSİNDEN DAHA GÜZELİNİ YAPTI
Youtube kanalı sahibi Jun, 3 dolara aldığı, paslı ve kirli bir bıçağı bambaşka bir hale dönüştürdü.
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Jun, hurdalıktan satın aldığı bıçağı, bir takım işlemlerden sonra yepyeni hale getirdi.
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İlk önce bıçaktaki pası temizleyen adam, ardından bıçağı iyice biledi ve pırıl pırıl yaptı. Hatta bıçağı kullanarak sebzeleri bir çırpıda kesti, sebzelerden çiçek figürü yaptı.
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Adam ilk önce bıçaktaki pası çıkarmak için pas sökücü malzeme kullandı.
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Bıçağa malzemeyi döktükten sonra süngerle iyice çitiledi.
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Bıçak pastan arındı ancak halen tam olarak parlak değildi. Bu nedenle adam bıçağın yüzeyini zımparaladı.
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Havluyla temizledikten sonra da bileme işlemine geçti.
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Yüzeyindeki çiziklerden arındırmak için bir zımparalama işlemi daha yaptı.
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Ardından da yeni alınmış bir dolarlık bıçakla zımparaladığı bıçağı karşılaştırdı
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Yeni bıçak kağıdı bile kesemezken, eski bıçağın tek bir harekette kağıdı kestiği gözlendi.
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Hatta su içinde yüzen yaprağı bile tek harekette ikiye böldü
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Sebzeleri rahatça doğradı, soydu ve sebzeden artistik çalışmalar yaptı.
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Doğradıktan sonra incenik kesti
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Ve şalgamdan çiçek hazırladı.
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İşte bir paslı bıçağın daha adım adım yepyeni olma süreci...
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