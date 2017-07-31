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Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı

22 Haziran 2017 Perşembe, 10:23:18 HABERTURK.COM

Birleşik Krallık'ta yapılan 8 metrelik dev melek heykeli tamamen bıçaklardan oluşuyor. 100.000 bıçaktan tasarlanan dev heykel suça karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor

  • 1 Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı
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    Birleşik Krallık'ta bıçak şiddetinin mağdurlarını anmak, bıçakla artan ölümlerin önüne geçmek için heykel tasarlandı.

     

  • 2 Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı
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    Alfie Radley isimli bir sanatçı tarafından 100.000 bıçaktan yapılan heykelin yapımı iki sene sürdü.

     

  • 3 Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı
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    Heykelin ana maddesi ise geçmişte İngiltere ve Galler'de işlenen suçlarda kullanılan ve polisler tarafından Alfie Radley'e bağışlanan bıçaklar oldu.

     

  • 4 Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı
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    Bu bıçakların bazılarının üzerinde kurbanların isimleri yazıyor. 

     

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  • 5 Suçluların kullandığı bıçaklardan sanat eseri yaptı
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    Diğer yandan proje için kullandığı tüm bıçaklar artık keskin değil...

     

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 13:47
    bütün resimlerde kedi daha ilgi çekiciydi
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 12:02
    bütün resimlerde kediye baktım
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