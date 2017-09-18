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İstanbul'un zengin çocukları olay yarattı

26 Haziran 2017 Pazartesi, 09:56:49 HABERTURK.COM

İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesi, 'The Rich Kids of Istanbul' (İstanbul'un Zengin Çocukları) isimli Instagram hesabındaki fotoğrafları yayınladı

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    İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesi, 'The Rich Kids of Istanbul' (İstanbul'un Zengin Çocukları) isimli Instagram hesabındaki fotoğrafları yayınladı. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Türk gençlerine ilişkin "Bu Türk gençleri için her gün tatil gibi" ifadesi kullanıldı.

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    İşte Türkiye'nin zengin çocuklarının lüks hayatlarından kareler...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 27
  • Misafir 15 Ağustos 2017 Salı 11:32
    hoppp butun kiskanclar din tuccarlari dolmus buraya gene :)))yani.zengin dogma adamin sucu degilki onun yerinde burda yorum yapan arkadaslardan biride olabilirdi kismett
  • Misafir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:13
    gardaşşşşşş zekatlarınızı verdiz mi?
  • Misafir 13 Ağustos 2017 Pazar 22:58
    Kiros of Turkey
  • Misafir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:37
    Bunlara bakınca zenginlikten iğrendim resmen.
  • Misafir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:50
    Direk yorumlara bakıp sonra Rusya zengin çocuklarına baktım. Bunların erkek çocukları zengin değil her halde
  • Misafir 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:51
    Efe Bezci niye yok ya burda
  • Misafir 21 Temmuz 2017 Cuma 11:16
    bu fotograflarda sadece bencillik goruyorum. Allah akil fikir versin
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 16:46
    iste bunlar Turkiyenin en zavalli cocuklari.yanliz onlar farkinda deyil.
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:44
    Türkiyenin zenginleri diğerlerine göre baya fakir gözüküyor :)
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:20
    misafir 11.50.53 cok hakli
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:53
    nedense fotoğraflara bakmadan direk yorumlara baktım... halkım ya halkım...
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:04
    ÖLÜM VAR ÖLÜM ALLAH İNSANIN AHİRETİNİ İYİ EYLESİN GEÇİCİ DÜNYA BOŞ
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:01
    gorgusuzluk ust duzeyde
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:50
    türkiyenin ooooo. çocukları desek daha doğru olurmuş
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
    Kameraya bakmadan poz veren zengin çocuklarımız diğerlerinin yanında nasıl da zavallı kalıyor.Yanlış anlaşılmasın yabancı hayranı değilim geriye kalanlar da zavallı
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:29
    Zenginimiz bile çakma .
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:48
    keske türküyenin fakir çocuklarınin resimlerini gosterseniz
  • Misafir 10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:50
    varsın onlar lüks yasasın diğerleride klasik sonuşda herseyin sonu var hersey yalan
  • Misafir 10 Temmuz 2017 Pazartesi 01:14
    resimlerde sadece araba, saat, yat, uçak var..
  • Misafir 08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:54
    ayyy sen ne istiyorsun bana ulas
  • Misafir 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:20
    Ne var. Sende
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:18
    aaay bende istiyooorum
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:32
    şöyle resimlere baktımda... ne kadar garip bir dünya bunlarda bir gün ölecek ve o toprağa girecek ve bizim inançlarımıza göre o kadar malında mülkünde hesabı epeyce bir uzun sürecek...
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:30
    şöyle resimlere baktımda... ne kadar garip bir dünya bunlarda bir gün ölecek ve o toprağa girecek ve bizim inançlarımıza göre o kadar malında mülkünde hesabı epeyce bir uzun sürecek...
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:37
    rusyanin zenginlerine soyleyin Antalyada otel odasindan malzeme calan rus vatandaslarina da yardim etsinler
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:07
    normal allah nasip etmisse sansli insanlar olabilirler zevk sefa surmekte haklaridir normaldir
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:37
    Aynen öyle
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