Zenginliklerini her daim öne çıkarmak isteyen Rusya'nın Zengin Çocukları, "richrussiankids" isimli Instagram hesabı üzerinden sıra dışı görüntüler paylaşıyorlar.
İşte Rusya'nın zengin çocuklarının ihtişamlı hayatları...
INSTAGRAM'IN ZENGİN ANNE BABALARI
Zenginliklerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen bu anne-babalar oldukça ilgi topluyor.
Kimi zaman çocuklarıyla bir model araba kullanan, bazen de çocuklarına pahalı ve gösterişli eşyalar satın alan bu ebeveynler sizi çok şaşırtacak.
İşte Instagram'ın zengin anne-babaları...
HONG-KONG'UN ZENGİN ÇOCUKLARI
İşte Hong-Kong'un en zengin gençlerinin lüks yaşamını konu alan Instagram hesabından kareler...
İSVİÇRE'NİN ZENGİN ÇOCUKLARI
İşte İsviçre'nin en zengin gençlerinin lüks yaşamını konu alan Instagram hesabından kareler...
MALEZYA'NIN ZENGİN ÇOCUKLARI
İşte Malezya'nın en zengin gençlerinin lüks yaşamını konu alan Instagram hesabından kareler...