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Instagram'ın zengin çocukları

26 Haziran 2017 Pazartesi, 09:56:49 HABERTURK.COM

"Rusya'nın zengin çocukları" isimli sosyal medya hesabı, ülkedeki en zengin gençlerin yaşamını konu alıyor

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2000
YORUMLAR 7
  • Misafir
    Misafir
    ayyy sen ne istiyorsun bana ulas
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:18
    aaay bende istiyooorum
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:32
    şöyle resimlere baktımda... ne kadar garip bir dünya bunlarda bir gün ölecek ve o toprağa girecek ve bizim inançlarımıza göre o kadar malında mülkünde hesabı epeyce bir uzun sürecek...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:30
    şöyle resimlere baktımda... ne kadar garip bir dünya bunlarda bir gün ölecek ve o toprağa girecek ve bizim inançlarımıza göre o kadar malında mülkünde hesabı epeyce bir uzun sürecek...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:37
    rusyanin zenginlerine soyleyin Antalyada otel odasindan malzeme calan rus vatandaslarina da yardim etsinler
  • Misafir
    Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:07
    normal allah nasip etmisse sansli insanlar olabilirler zevk sefa surmekte haklaridir normaldir
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:37
    Aynen öyle
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