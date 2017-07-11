ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Sara Geurts yaşıyla hayret ettiriyor

26 Haziran 2017 Pazartesi, 16:10:37 HABERTURK.COM

Nadir bir hastalığa sahip olan Sara Geurts, henüz 26 yaşında ama neredeyse olduğundan 30 yaş daha büyük görünüyor

  • 1 Sara Geurts yaşıyla hayret ettiriyor
    1 | 43

    ABD'nin Minnesota kentinde yaşayan 26 yaşındaki Sara Geurts'un vücudunun hemen hemen her yeri sarkmış durumda.

     

  • 2 Sara Geurts yaşıyla hayret ettiriyor
    2 | 43

    Yani genç kadın bu sebeple olduğundan en az 30 yaş hatta belki de daha büyük görünüyor.

     

  • 3 Sara Geurts yaşıyla hayret ettiriyor
    3 | 43

    Sara Geurts'un böyle görünmesine neden olan ise Ehlers-Danlos sendromu denilen ve derinin erken yaşta sarkıp kırışmasına neden olan bir hastalık. 

     

  • 4 Sara Geurts yaşıyla hayret ettiriyor
    4 | 43

    Geurts'a, henüz 10 yaşındaki Ehler Danlos tanısı konmuş. Bu hastalık, vücudun kolajen üretimini engelliyor. Haliyle de cildin normalden daha hızlı bir süreçte kırışmasına sebep oluyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Sara Geurts yaşıyla hayret ettiriyor
    5 | 43

    MODA SEKTÖRÜNDE KARİYER YAPMAK İSTİYOR

    Sara Geurts, tıpkı büyük beden ya da fiziksel açıdan geleneksel "güzel" kalıbına uymadığı halde moda dünyasında söz sahibi olan modelleri örnek almış ve tıpkı onlar gibi kariyer yapmak istiyor. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000