ABD'nin Minnesota kentinde yaşayan 26 yaşındaki Sara Geurts'un vücudunun hemen hemen her yeri sarkmış durumda.
Yani genç kadın bu sebeple olduğundan en az 30 yaş hatta belki de daha büyük görünüyor.
Sara Geurts'un böyle görünmesine neden olan ise Ehlers-Danlos sendromu denilen ve derinin erken yaşta sarkıp kırışmasına neden olan bir hastalık.
Geurts'a, henüz 10 yaşındaki Ehler Danlos tanısı konmuş. Bu hastalık, vücudun kolajen üretimini engelliyor. Haliyle de cildin normalden daha hızlı bir süreçte kırışmasına sebep oluyor.
MODA SEKTÖRÜNDE KARİYER YAPMAK İSTİYOR
Sara Geurts, tıpkı büyük beden ya da fiziksel açıdan geleneksel "güzel" kalıbına uymadığı halde moda dünyasında söz sahibi olan modelleri örnek almış ve tıpkı onlar gibi kariyer yapmak istiyor.