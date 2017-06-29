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İzlenme uğruna sevgilisini öldüren Monalisa Perez'in cezası belli oldu

29.06.2017 - 12:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de yaşayan Monalisa Perez, Youtube videosu çekmek isterken sevgilisi Pedro Ruiz’i göğsünden vurarak öldürmüştü. Perez'in aldığı ceza belli oldu

  • 1 Youtube videosu çekerken sevgilisini öldüren Monalisa Perez'in cezası belli oldu
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    ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Monalisa Perez çok tehlikeli bir deneme yapıp Youtube'a yüklemek isterken erkek arkadaşı Pedro Ruiz'i vurarak öldürmüştü.

     

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  • 2 Youtube videosu çekerken sevgilisini öldüren Monalisa Perez'in cezası belli oldu
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    Perez, kitabın kurşunu geçirmeyeceğini kanıtlamak için mantık dışı ve son derece tehlikeli bir deneme yapmıştı. Adam kitabı göğsüne kalkan yaparken, genç kadın da kitabın kurşun geçirmeyeceğini düşünüp tetiği çekmişti.

  • 3 Youtube videosu çekerken sevgilisini öldüren Monalisa Perez'in cezası belli oldu
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    Kazaya sebebiyet veren 19 yaşındaki Perez, 22 yaşındaki sevgilisini vurduktan sonra Amerika’daki acil durum numarası 911’i aramıştı.

  • 4 Youtube videosu çekerken sevgilisini öldüren Monalisa Perez'in cezası belli oldu
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    Genç kadın, Youtube videosu çektiği anda sevgilisini göğsünden vurduğunu ifade ederek yardım talebinde bulunmuştu.

     

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  • 5 Youtube videosu çekerken sevgilisini öldüren Monalisa Perez'in cezası belli oldu
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    Sevgilisi Ruiz’in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi sonucu Perez tutuklanmıştı.

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YORUMLAR 41
  • Misafir
    şu hale bak bi bende silah yok ...
  • Misafir
    çocuğa acırım
  • Misafir
    Buradaki sıradan zekaya sahip çoook insan gördüm ben sanki çok farklısınız bir de dalga geçiyor
  • Misafir
    Az ve aptalca bir ceza bir hayata bir cana karsi 6 ay neki
  • Misafir
    Sosyal medya hastalıktır..
  • Misafir
    bu amerikalilarin hepsi mi salak kardesim? sonra gelen gocmenleri begenmez trump pasa
  • Misafir
    Bu genç cevherlerden ne Trumplar çıkar :))
  • Misafir
    Az mış ceza
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:16
    gitti pedro ....
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 16:04
    Galiba bundan sonra düzeltilmiş şekilde denemeler yapacak var. Heyecanla bekliyoruz. Sonucu paylaşın. Tabi hala yaşıyorsan...
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 15:33
    teknolojinin geldiği şimdiki nokta...
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 14:34
    Hep yabancılara aşığız ya 3 yaşında çocuğu var evli değil 2. çocuğuna hamile 19 yaşında. Hangi mezhep bu.
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 01:26
    yaratıldık ve ürüyoruz diğer hayvanlar gibi farklı hissettiren neydi ki sana düşünebilmek mi ?
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 13:38
    siz türkiyede akıl almaz olayları unuttunuz galiba kalkmış elin amerikanıyla dalga geçiyor o cesaret hiç birinizde yok
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 12:48
    Siz öldürmeyi iyi bilirsinizzzz :))
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 09:44
    bu amerikali siradan zekaya sahip insanlar gercekten zekaya sahip mi?
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 08:46
    faydalar faydasız
  • Misafir
    İmkanlar imkansız :)
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 08:18
    19 yaşında 3 yaşında çocuğu var 2. çocuğuna hamile...
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 19:57
    burda yapılan çok kötü bir mantık hatası vardır. Eğer kitab yaprakları arasında boşluk kalırsa kurşun geçirecektir. Fakat bütün halinde olsaydı katmanlı yapısıyla kurşunu önleyebilirdi. Buna kitabın hamur kalitesi ve ateş etme mesafesi ve mermi kalibresi de etkendir tabi. Kitabın bükük bir şekilde açıyla göğüse yaslanmış olması nedeniyle mermi geçecektir. Fakat düz bir duvarda aynı denemeyi yaparsanız mermi kitabın yaprakları arasında kalacaktır. Kitabın içinde hava boşluğu kalmaması için bantlanması veya sıkı bir şekilde kapatılması gerekir.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 22:56
    ikinci denemeyi sen yapma ha.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 09:06
    bir düzeltme videosuda sen yap bari.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 10:14
    sizin meslek olay yeri inceleme mi :)
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 12:19
    kardeşim kitab diye bir tabir yoktur kitap vardır.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 15:06
    sonuçta öldü... birdahakine senin dediğin gibi yapar artık
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 19:38
    Amerikalılar hangi çap merminin kaç sayfa kitap delebileceğini çok iyi bilir.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:54
    Okumayı da bilmiyor yazık
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:21
    Birde youtuber diye bir meslek peydah oldu. İzlenmek için yapmadıkları soytarılık yemedikleri nane kalmadı. İzleyici kitlesi genelde tablet akıllı telefon kullanan 12-15 yaşındaki kitle. Artık çocuklar bu misyonsuzların youtube kanallarında yaptığı iğrenç esprileri küfürleri cinsel imaları ve görselleri izliyorlar. Küfür ederek komiklik yaptığını sanan gençler türedi bunlar yüzünden. Çocukları gençleri bu kanallardan uzak tutun. Sözde oyun kanalları vlog kanalları bunlar. Dikkatli olun...
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:03
    belkide kadın adamı gerçekten öldürmek istedi can havliyle adam kitabı göğsüne tuttu ne malum yoksa bu kadar şuursuzluk olmaz bu işte bi iş var
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 21:59
    Adam dedektif çekilin beyler
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 17:59
    araya araya belayı bulursun.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 17:57
    hızlı yaşamış genç ölmüş cesedi yakışıklı olur heralde
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 17:51
    Allahım sen insanlara akıl fikir ver anlayamıyorum, hangi akıl kitabın kurşun gecirmiyecegini dusunebilir
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 08:43
    youtube aklı düşünebilir...bedeli ağır, traji komik deney...
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 17:39
    haberde dikkatimi çeken ayrıntı kadın 19 yaşında ve 3 yaşında çocuğu var.Nerdesiniz eyyyy kadın hakları savunucuları!!
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 17:51
    kesin bu haberi okumuyorlardır !!! işlerine gelmez !!!
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:05
    Fark zorla birine verilmemiş evlide değil.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:23
    Kız 22 yaşınd erkek 19 yaşında
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:35
    Haberin sonucu cevap niteliği tasimiyormu sizce? Baslangic ve sonuç olmak üzere herşey ortada O yüzden kimsenin hak savunuculuğu yapmasına gerek yok!
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:54
    lafa bak! evlenmeden 15-16 yaşında çocuk mu yapsınlar yani?
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