Saffet Emre Tonguç için rehber demek yerine, İstanbul uzmanı desek abartmış olmayız. O, bu zamana kadar aralarında Martha Stewart, Robert Redford, Kevin Spacey, Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü pek çok kişiyi gezdirmiş bir isim.

Baktık onun turlarını, hikayelerini herkes konuşuyor. Piri Reis'ten esinlenerek yaratılan Piri uygulamasıyla Saffet Emre'nin sesinden bütün İstanbul'u, Londra'yı, Roma'yı, Amsterdam'ı, Barselona'yı ve Paris'i kolaylıkla gezebiliyoruz, biz de kendisinden İstanbul'un sıcak yaz günlerinde yapılacakları ve Avrupa'da ilk gezilecek yerlerle ilgili bilgileri aldık.



Fotoğraflar ve Videolar: Serhan Sevin



Hazır yaz tatilindeyiz, Avrupa'da nerelere gidebiliriz?

Üniversite öğrencileri ilk olarak Interrail alsınlar. Bir ay boyunca bütün Avrupa ülkelerinde geçen bir paso! Bu pasoyla trenlerde bedava yolculuk yapabilirler. Hatta bütçeleri kısıtlıysa gece trenlerini tercih edebilirler. Akşam yolda gündüz şehirde gezintiye devam etmek mümkün. Kendilerini kısıtlamasınlar illa ki ucuz bir şehre gideceğiz diye. Çünkü; bütün şehirlere trenle ulaşım söz konusu. İkinci olarak Youth Hostel denilen gençlik hostelleri var. Buralarda konaklayabilirler. Ben bir yere gidilecekse ilk olarak büyükşehirlerden başlanması gerektiğini düşünüyorum.

Saffet Emre Tonguç'un ilk etapta önerdiği Avrupa şehirleri listesi:

İstanbul aslında kaos dolu bir şehir. Bu kaosun içinde onu benzersiz kılan özellikler sizce neler?

Bence buradaki kaos, dünyanın en muhteşem kaosu. Bu şehirde neredeyse 16 milyon insan yaşıyor, hoş tam olarak rakamı bilemiyoruz ama... Bu kadar büyük bir nüfusta kaosun olmaması kaçınılmaz artı kaosun başka sebepleri de var. Burası dünyada iki kıta üzerine kurulmuş yegane şehir. Bir tarafta Asya bir tarafta Avrupa... Bir harman noktası bu şehir. Bunun içinde güzel bir kaos olarak değerlendiriyorum. Ben 15 kitap yazdım bunu 10 tanesi İstanbul ile ilgili, tamamen İstanbul'a olan sevgimden kaynaklanıyor. Bugüne kadar 130 ülkeye ve 1500'e yakın şehre gittim birçoğunda rehberlik yaptım ama dönmekten en büyük keyif aldığım şehir İstanbul. Bu çerçevede "İstanbul Hakkında Her Şey" kitabımı İstanbul'a ithaf ettim. Şöyle yazdım "Her şeye rağmen - ki bu her şeye rağmenin için birçok şeyle doldurabilirsiniz- dünyanın en güzel şehir olduğuna inandığım İstanbul'a ithaf ediyorum dedim". O yüzden de İstanbul gerçekten şehirlerin kraliçesi lakabını fazlasıyla hak ediyor.

'İSTANBUL ÇOK ASİL BİR KADIN'

Kraliçe dediniz şahane oldu. Çünkü benim de bir sonraki sorum İstanbul'un cinsiyeti üzerine olacaktı. İstanbul için pek çok kişi "ağırlığı olan bir kadın" benzetmesi yapıyor, peki sizce?

Ben şunu düşünüyorum en yeni kitap çalışmam "İstanbul ve Gece" üç yıl boyunca İstanbul'un gece fotoğraflarını çektik. İstanbul'a gece çok yakışıyor. Neden diyecek olursanız, gece çirkinlikleri göstermiyor. Şehrin ikonik binaları aydınlatılıyor. Kız Kulesi, Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi liste böyle uzayıp da gider... ama sabah şehre baktığınızda makyajı silinmiş bir şehir görüyorsunuz. Oysa o geceleyin makyajıyla şaşaasıyla gösterişli bir kadın haline geliyor. Bazen bir de şunu düşünüyorum İstanbul çok asil bir kadın. İlk kocası onun kadrini kıymetini biliyor yalnız ilk kocası öldükten sonra ikinci evlendiği adam maalesef sonradan görme! Kadının kadrini kıymetini bilmiyor. O yüzden de kadıncağızı (İstanbul'u) bu hale getiriyor.

Bu şehir aslında çekilir bir yer değil. Çünkü ya çok sıcak oluyor ya çok soğuk oluyor.

Ben bir diğer taraftan iyi bir coğrafyada yaşadığımıza inanıyorum. Dört mevsimi yaşıyoruz. Mesela bir Tayland'a gidin sıcaktan bunalırsınız. İskandinav ülkelerine gidin inanılmaz bir refah var ancak, soğuk ve aynı zamanda beyaz geceler dedikleri zaman diliminde psikolojiniz bozuluyor. Yatağa giriyorsunuz yatamıyorsunuz çünkü; dışarısı aydınlık. Kış aylarında da tam tersi insanlar depresif oluyor çünkü bu sefer de güneş görmüyorlar. Bu çerçevede ben her şeyine razıyım İstanbul'un. O kadar şanslıyız ki İstanbul'da dört tane su yolu var. Kuzeyde Karadeniz var; şehrin ortasında Boğaz var; Güneyde Marmara Deniz'i var; bir tarafta Haliç var... bu çerçevede de şehirde hep püfür püfür rüzgar var.

İstanbul'da sıcak bir günde nerelere gidebiliriz?

Benim tavsiyem imkanları varsa kendilerini Boğaz'a atsınlar. Bir de İstanbul yedi tepeli şehir derler ama İstanbul'da yediden fazla tepe vardır. Şunu da hemen söyleyeyim herkes Çamlıca'yı tepelerden biri zanneder ama değildir. Yedi tepenin yedisi de Tarihi Yarımada'dır. Osmanlıda her tepeye bir camii yapılmıştır. Birinci tepede Sultanahmet,ikinci tepede Nuruosmaniye, üçüncü tepede Süleymaniye, dördüncü tepede Fatih, beşinci tepede Yavuz Sultan Selim, altıncı tepede Mihrimah Sultan, yedinci tepede Haseki Hürrem camiileri vardır. Bunların dışında o kadar güzel tepelerimiz var ki onların tadını çıkarsınlar. Gitsinler Çamlıca'da akşam şıkır şıkır manzaranın tadını çıkarsınlar. Mihrabat korusuna ya da Hidiv Kasrına gidebilirler, Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi'nin müthiş bir üçüncü köprü manzarası vardır. Yıldız Park'ı çok güzeldir. Ulus Park'ı da keza... Bana göre şehri en güzel görebileceğiniz yerlerden bir tanesi Topkapı Sarayı'nın dördüncü avlusundaki Mecidiye Köşk'üdür. Onun önündeki terasta bütün İstanbul ayaklarınızın altındadır. Bir tarafta Marmara denizini bir tarafta Asya'yı bir tarafta Haliç'in girişi vardır. Bir tarafta da Boğaz ve köprüler vardır. O yüzden de oradan baktığınızda İstanbul'un ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu görürsünüz.

Ayrıca İstanbul'da nerelere gidilebilir:

İstanbul'un en iyi gözüktüğü nokta neresidir?

Boğaz Köprüleri özellikle birinci ve ikinci köprüler. Köprünün üzerinden baktığınızda eşsiz bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bunun dışında Kız Kulesi, Galata Kulesi, keşke halka açık olsa Beyazıt Kulesi, Kapalıçarşı'nın çatısı, Büyük Valide Han buraların manzarası muhteşemdir.

'VALİDE HAN' DA ZIPLAYARAK POZ VERİYORLAR'



Hani şu Instagram'da insanların arkadan zıplarken fotoğraflarının olduğu yer değil mi?

Evet evet aynen, hatta ne yazık ki orayı meşhur eden kişilerden biriyim. Şimdi gitseniz insan otobanına döndü... Herkes bir de zıplayarak fotoğraf çektiriyor. Orada hiçbir koruma önlemi yok, çatının durumu da iyi değil Allah korusun birine bir şey olsa... İnsanlarda da iyi cesaret öyle zıplayarak poz veriyorlar.

8500 yıllık kadim bir şehir olan İstanbul'da görülmesi gereken yerler;





Caddebostan sahili ya da Maçka parkına alternatif olarak gidebileceğimiz yerler nereleri?

Aklıma ilk gelenler Mihrabat Korusu, Fethi Ahmet Paşa Korusu gene Kuzguncuk'ta en sevdiğim adreslerden... Size çok ilginç bir yer söyleyeceğim. İnsanlar bilmez ama her gün 08:00 - 17:00 arasında eski GATA şimdi II. Abdülhamit Hastanesi - Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü yanında hemen bir İngiliz mezarlığı var. İngilizlerin kontrolünde olduğu için bakımını onlar yaparlar. İçinde Kraliçe Victoria anıtı bile vardır. Bilmez kimse burayı... Moda Burnu da güzeldir, sahil yolu keyiflidir. Aynı zamanda Bebek sahilini yürüyüş için tavsiye ederim. Emirgan Park'ında vakit geçirebilirler. Bunlar bir solukta ilk aklıma gelenler.



Şehrin en son neresini keşfettiniz?

İstanbul ile ilgili bu kadar kitap yazmama rağmen halen daha yeni keşfettiğim yerler var. En son keşfettiğim yer Haydar semtiydi.Çoğu insanın adını bile bilmediği bir yer. Küçük Mustafa Paşa ile Fatih arasındaki semttir. Çok güzel Osmanlı eserleri ve sivil mimarinin güzel örnekleri vardır. At pazarı Fatih, Siirt Kadınlar Pazarı'nı severim. Mesela yine insanların bilmediği Salmatomruğu İstanbul'un yegane ahşap sinangogu İştipol Sinagog'u Salmatomruk semtindedir. Edirnekapı ile Balat arasında yer alan bir semttir. Adını bile bilmediğimiz o kadar çok semt var ki mesela onlardan bir tanesi de Çıksalın semti. En büyük Yahudi mezarlığı keza bu semttedir. Çıksalın, E-5 karayolundan aşağı Haliç köprüsüne doğru inerken yokuş aşağı sağda kalan semtin adıdır.



İstanbul'un farklı semtlerdeki saklı cennetleri:





+46 Çilingöz Karadeniz kıyısında uzun ve geniş beyaz bir kumsal. Dalgaların şekillendirdiği kayalıkların arasından denize karışan bir dere. Ve bu güzel tabloyu tamamlayan yeşil bir örtü...

Osmanlıdan kalma çok güzel camiler, medreseler, türbeler ve ahşap mimarinin arada gizli kalmış örnekleri.

İstanbul'da ve yakın yerler için en iyi lokasyonlar nereleri?

Prens Adaları gerçekten çok güzel bir alternatif olur. Bakın Prens Adalarının romantik bir adı olsa da gerçeği hiç öyle değil. Öyküsünü anlatayım hemen; aslında Bizans döneminde imparatorluğa tehdit olabilecek prenslerin gözleri kör edildikten sonra oraya gönderilirmiş. Adalar, bir sürgün yeriymiş! Sedef Adası mesela benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesidir. Fazla kalabalık bir yer de değildir, özel mülkiyet olduğu için. Mesela Port Sedef vardı ama tabii kontrol etmek lazım bu sene açık mı diye. Ne yazık ki o kadar hızlı bir yerler açılıyor kapanıyor ki bu hıza yetişmek imkansız! Gene aynı şekilde Büyükada'yı da severim . Burada da çok güzel mekanlar vardır, tatile gidildiyse kesinlikle konaklanmalı. Heybeliada'ya yolunuz düşerse Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müzesine uğramanızı tavsiye ederim. Burgaz Ada'ya giderlerse Sait Faik'in müzesine de aynı şekilde uğramalısınız. İkisinin de evleri müze olmuş durumda. Mesela Heybelideki Ruhban Okulu müthiş bir yapıdır. 1930'lu yıllardan beri kullanılmaması rağmen halen daha aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Sanki öğrenciler teneffüse gitmişler gibidir... Keza yakın yerler olarak Karadeniz sahilinde güzel yerler var. Kilyos'da çok iyi kumsallar var. Riva'da nehir keyfi yapılabilir. Şile yine en iyi adreslerden biri. Ama tabii dikkatli olmak lazım Karadeniz'in şakası olmaz. Yakınlarda başka yerler var, Kıyıköy'e, Saroz'a gidilebilir, yine Bursa çok güzel bir şehirdir. Bursa yakınlarında Bademli, Trilye, Mudanya, çok sevdiğim adreslerden. Bir de Marmara Denizi'ndeki Avşa adası yazın kaçış yerlerinden olabilir.

Neden Avşa Adası da Marmara Adası değil?

Daha sıcak daha samimi buluyorum. Kilometrelerce uzanan kumsalları , denizi de güzel Avşa'nın... abii arkadaşlarımın da evi var orada belki ondan dolayı pozitif ayrımcılık yapıyorum.

Ayrıca Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkelerini merak ediyorsanız:



SATINALMA GÜCÜNE GÖRE EN UCUZ VE PAHALI ÜLKELER