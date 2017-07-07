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Yurdum insanından sıra dışı icatlar

06 Temmuz 2017 Perşembe, 17:22:07

Adanalı Bekir Sarı, çöp atmak için iki kat inip çıkan eşinin yorulmaması için evine, 'çöp boru hattı' kurdu

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    Mutfağın penceresine kadar uzanan borudan çöpleri aşağıdaki konteynere atan Serap Sarı, "Görenler gülümsüyor, çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

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    Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Sarı (46) 22 yıl önce Serap Sarı (39) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir kız bir de oğlu dünyaya gelen Bekir Sarı eşini çok sevdiği ve onun rahat etmesi için her türlü imkanı sağladı.

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    3 katlı evin 2'nci katında oturan Serap Sarı her gün en az iki defa çöp atmak için aşağı inmeye başladı. Sarı, eşinin sürekli iki kat aşağı inip çıkmaması için bir çözüm ararken 25 yıl önce izlediği "Evde tek başına" isimli filmdeki eve yapılan boru ile çöp atma sistemi aklına geldi. 

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    Bekir Sarı, sobacılık işiyle uğraşan arkadaşının yanına giderek yapacağı sistemi anlatıp çöp boru hattı kurmak için hareket geçti. 500 liralık sactan yapılan boru, ikinci kattaki evin penceresinde yerdeki konteynere kadar uzatıldı.

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    Bu sayede Serap Sarı iki kat inip çıkmak zorunda kalmadan çöpü direkt mutfaktan borunun içine bırakmaya başladı. Boruya verilen eğim sayesinde bırakılan çöp konteynerin içine düşüyor.

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    hepsi çok güzel. hazırlayanın eline sağlık
  • Misafir
    Misafir
    Hazırlayan arkadaşın emeğine sağlık
  • Misafir
    Misafir
    hepsi birbirinden harika
  • Misafir
    Misafir
    Yaratıcılıkta sınır tanımamışız :D
  • Misafir
    Misafir
    Görüntü kirliliği olmuş kimin umrunda. Rastgele çekilen borular, balkonlara koyulan uydular, dışarı asılan çamaşırlar, kapı önüne konulan ayakkabılar vb. Uzun yıllar daha bunların aşıldığını göremeyeceğiz sanırım.
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