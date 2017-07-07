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Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Sarı (46) 22 yıl önce Serap Sarı (39) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir kız bir de oğlu dünyaya gelen Bekir Sarı eşini çok sevdiği ve onun rahat etmesi için her türlü imkanı sağladı.