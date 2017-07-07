06 Temmuz 2017 Perşembe, 17:22:07 | Güncelleme: 07 Temmuz 2017 Cuma, 09:55:58
Adanalı Bekir Sarı, çöp atmak için iki kat inip çıkan eşinin yorulmaması için evine, 'çöp boru hattı' kurdu
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Mutfağın penceresine kadar uzanan borudan çöpleri aşağıdaki konteynere atan Serap Sarı, "Görenler gülümsüyor, çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.
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Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Sarı (46) 22 yıl önce Serap Sarı (39) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir kız bir de oğlu dünyaya gelen Bekir Sarı eşini çok sevdiği ve onun rahat etmesi için her türlü imkanı sağladı.
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3 katlı evin 2'nci katında oturan Serap Sarı her gün en az iki defa çöp atmak için aşağı inmeye başladı. Sarı, eşinin sürekli iki kat aşağı inip çıkmaması için bir çözüm ararken 25 yıl önce izlediği "Evde tek başına" isimli filmdeki eve yapılan boru ile çöp atma sistemi aklına geldi.
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Bekir Sarı, sobacılık işiyle uğraşan arkadaşının yanına giderek yapacağı sistemi anlatıp çöp boru hattı kurmak için hareket geçti. 500 liralık sactan yapılan boru, ikinci kattaki evin penceresinde yerdeki konteynere kadar uzatıldı.
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Bu sayede Serap Sarı iki kat inip çıkmak zorunda kalmadan çöpü direkt mutfaktan borunun içine bırakmaya başladı. Boruya verilen eğim sayesinde bırakılan çöp konteynerin içine düşüyor.
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