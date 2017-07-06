ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Süper Loto
YAŞAM

Süper Loto sonuçları (6 Temmuz 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe akşamı çekilişi yapılan ve haftalardır devreden Süper Loto'nun 507. hafta çekilişi tamamlandı. İşte 6 Temmuz 2017 tarihli Süper Loto sonuçları...

06 Temmuz 2017 Perşembe, 21:24:30 Güncelleme: 22:34:00

Haftalardır devreden ve yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Süper Loto için dev çekiliş bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapıldı. Merakla beklenen Süper Loto'nun 507. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. İşte Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 TEMMUZ 2017)

6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları: 02 - 05 - 24 - 39 - 45 - 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye Ankara'nın Keçiören ilçesine isabet etti.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı Kişi Başına Düşen İkramiye 37.764.956,65 TL
5 Bilen Kişi Sayısı 195 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.667,50 TL
4 Bilen Kişi Sayısı 12.729  Kişi Başına Düşen İkramiye 192,35 TL
3 Bilen Kişi Sayısı 269.211  Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL 

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 30 MİLYON İKRAMİYE DEVRETTİ

29 Haziran 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 20 - 21 - 32 - 43 - 47

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 506. hafta çekilişinde de 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 11 kere devrederek 30 milyon 453 bin 75 lira 89 kuruş ikramiyeyi bu haftayı devretmişti.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira ve 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

29 Haziran 2017 tarihli Süper Loto çekilişi ikramiye bilgileri;

6 Bilen Kişi Sayısı 11. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 30.453.075,89 TL
5 Bilen Kişi Sayısı 156 Kişi Başına Düşen İkramiye 10.744,90 TL
4 Bilen Kişi Sayısı 9.547 Kişi Başına Düşen İkramiye 189,00 TL
3 Bilen Kişi Sayısı 194.575 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,95 TL

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.

Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 30
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:08
    08 31 32 34 36 41
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:24
    Ankara şaşırdınız mı para lazım sonuçta Eyy halkım
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:11
    keçileri kaçırmışlar anca keçileri kaçımışlara çıkar.
Tüm yorumları göster(30)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER