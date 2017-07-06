Haftalardır devreden ve yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Süper Loto için dev çekiliş bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapıldı. Merakla beklenen Süper Loto'nun 507. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. İşte Süper Loto sonuçları...
SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 TEMMUZ 2017)
6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları: 02 - 05 - 24 - 39 - 45 - 49
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.
Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye Ankara'nın Keçiören ilçesine isabet etti.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|37.764.956,65 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|195
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11.667,50 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|12.729
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|192,35 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|269.211
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,65 TL
SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 30 MİLYON İKRAMİYE DEVRETTİ
29 Haziran 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 20 - 21 - 32 - 43 - 47
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 506. hafta çekilişinde de 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 11 kere devrederek 30 milyon 453 bin 75 lira 89 kuruş ikramiyeyi bu haftayı devretmişti.
Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira ve 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
29 Haziran 2017 tarihli Süper Loto çekilişi ikramiye bilgileri;
|6 Bilen Kişi Sayısı
|11. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|30.453.075,89 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|156
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10.744,90 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|9.547
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|189,00 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|194.575
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,95 TL
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.
Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.
İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.
- MPİ
- sorgulama
- süper loto
- sonuçları
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:0808 31 32 34 36 4100
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:24Ankara şaşırdınız mı para lazım sonuçta Eyy halkım00
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:11keçileri kaçırmışlar anca keçileri kaçımışlara çıkar.00