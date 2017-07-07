Adele hayranı, 30 bin km uçtu, bir konser bile göremedi!

Kanadalı müzik öğretmeni Lori Shortall, İngiliz pop yıldızı Adele’i konserde dinleyebilmek için küçük bir servet harcadı, neredeyse dünyanın çevresi kadar yol kat etti ama her defasında eli boş döndü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Nefoundland Eyaleti’nde yaşayan Shortall, bir süre önce konser vermeyi bırakacağını açıklayan 29 yaşındaki Adele’i sahnede görebilmek için 2001’de ABD Houston’a uçtu ancak konser iptal edildi. Geçen yıl şansını bir kez daha deneyip Phoneix’e giden Shortall, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Müzik öğretmeni, sonunda şansını Adele’in ülkesi İngiltere’de denemeye karar verdi. Ancak Adele Londra konserini de iptal edince talihsiz kadın sosyal medyada feryat etti.

Adele uğruna 30 bin kilometre uçtuğunu, 6 bin dolar (21 bin 700 TL) harcadığını ve beş kuruşsuz kaldığını belirten Shortall, ünlü şarkıcıyla 5 dakika çay içmek istediğini söyledi.

Shortall, çok sevdiği Adele’in bir konser fotoğrafına kendi fotoğrafını montajlayıp paylaştı.