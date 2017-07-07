Bu yıl 56. kez düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali dün başladı. Belediye binası önünden Silivri Atatürk Meydanı’na kadar süren kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin ilk gününde, ünlü perküsyon sanatçısı Gencer Savaş ve Orkestrası sahne aldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda da festivale konuk olan ve çok beğenilen sanatçı, bu yıl da geleneği bozmayarak bandosuyla birlikte festivalin açılış kortejini yaptı. Kortejin ardından Ahenk Sanat Kulübü ve Okay Temiz Orkestrası sahne alırken, gecenin sonunda şarkıcı Hakan Altun konser verdi.

Cumartesi günü sona erecek festival kapsamında çeşitli yarışmalar, sergiler, dans gösterileri, söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalin son günü geleneksel yoğurt yeme ve mayalama yarışmalarına sahne olacak.