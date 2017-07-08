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Anne ve çiçeklerden elbiseler giyen kızı fenomen oldu!

07 Temmuz 2017 Cuma, 17:41:31 HABERTURK.COM

3 yaşındaki kızı Stefani'yi meyve, sebze ve çiçeklerle süsleyen anne sosyal medyada ilgi topladı

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