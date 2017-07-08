Çoğu ebeveyn çocuklarına yiyeceklerle oynamaması gerektiğini söyler.
Ancak bu seferki durum bambaşka! Yağlıboya sanatçısı Alya Chaglar ve 3 yaşındaki kızı Stefani için yiyeceklerle oynamak, günlük eğlencelerinin bir parçası haline geldi.
Chaglar perspektifin gücünü kullanarak meyve, sebze ve çiçek parçalarını elinde tutuyor böylece Stefani rengarenk, capcanlı elbiselerle poz veriyor.
Elde edilen fotoğraflar sanatsal ve aynı zamanda çok sevimli!
Annenin çektiği bu şirin fotoğraflar sayesinde Stefani, sosyal medyada fenomen oldu.