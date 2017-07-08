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Gel vatandaş konsere gel!

Vatandaşın alışveriş yaptığı esnada saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkıp klasik müziğe başlayan genç sanatçılar, halk tarafından şaşkınlıkla izlendi

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İlçelerde kurulan pazarlarda her zaman sebze ve meyve isimleri yankılanır. Esnaf bin bir zorlukla tezgâha koyduğu malını satmak için var gücüyle bağırır. Bu alışıldık manzaralar Beylikdüzü’nde yaşanmıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Adnan Kahveci Mahallesi’nde kurulan Beylik Pazarı’nda yapılan uygulama sayesinde vatandaşlar klasik müzik dinleyerek alışveriş yapıyor. Geçen pazartesi başlatılan uygulama ile vatandaşlar ve pazarcılar neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşın alışveriş yaptığı esnada saklandıkları tezgâhlardan bir anda ortaya çıkıp klasik müziğe başlayan genç sanatçılar, yer yer domates soğan tezgâhlarının önünde yer yer de meyve tezgâhlarının başında arya söyledi.

Bir solist tenora trompet, viyola, keman ve yan flütün eşlik ettiği uygulamayı beğenen vatandaşlar, bir yandan müziğin keyfini çıkarırken diğer yandan da cep telefonlarıyla kayıt yaptı.

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