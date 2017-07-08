BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün sabah saat 07.06’da Oğlak burcunda bir dolunay oluşuyor. İş konularımız önem kazanacak. Aile ve iş ilişkilerimizi dengede tutmaya çalışalım. Hafta başı devreye girecek olumsuz enerjilerle bazı işlerimizi ve ilişkilerimizi bozmaya yatkın olacağız. Bizim dışımızda gelişen olaylara vereceğimiz tepkiler yüksek olabilir. Güç savaşlarından, çekişmelerden, inatçılıktan uzak durmaya çalışalım.



KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, kariyer ve iş hayatınızda uzun zamandır istediğiniz bazı sonuçlara ulaşmanızı sağlayabilir. İş hayatınızda veya toplum önünde bazı hassaslıklara açık olabilirsiniz. Güç çekişmelerine dikkat etmeli, gereksiz inatlaşmalara girmekten kaçınmalısınız.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaktaki akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Seyahat, eğitim, medya, ticaret konularındaki çabalarınızın ve yabancılarla yapılacak işlerinizin karşılığını alabilirsiniz. Öte yandan bu alanlarda hassaslıklar da yaşayabilirsiniz. Güç çekişmelerine dikkat etmelisiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayla beraber ortaklaşa para konularınıza, borçlarınıza veya alacak-verecek işlerinize odaklanabilirsiniz. Ödemeleriniz artabilir veya aniden bir ödeme ortaya çıkabilir. Sonradan sıkıntı çekmemek için maddi alanda dengenizi iyi kurmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, sevdiğiniz insanın taleplerini artıracak. Fazlasıyla kendinize dönük olmanız sevdiğiniz kişiyi anlamanızı zorlaştırabilir. Onun hayatındaki değişimlere odaklanmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkiler, bu dolunay gündeminizin merkezinde yer alacak.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizde çok önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu dönemde sizin dahil olmadığınız bazı durumlar, işinizde hassaslıklar yaşamanıza neden olabilir. Bazı sıkıntılarla ve problemlerle uğraşmak sağlığınızı da zorlayabilir. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız hareketlenebilir. Dikkatinizi yaratıcılık gerektiren işlerinize vermeniz gerekebilir. Sosyal ortamlarınız ve özel hayatınız arasında zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Harcamalarınız konusunda aşırıya kaçabilirsiniz.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Enerjinizi daha çok ailenize ve ev konularına ayırmanız gerekiyor. Bu dönemde ailenizi ihmal etmeyin ve ne kadar yoğun olursanız olun onlara gereken ilgiyi gösterin. Ailenizle olan çekişmelerinizi idare etmeniz kolay olmayabilir. Agresif tutumlardan kaçının.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, yakın çevrenizdeki olayları hızlandıracak. Tam da önemli işlerinize daha fazla kendinizi vermek isterken bu dolunayda yakın çevrenizdeki konu ve olaylarla daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Güç çekişmelerinden uzak durmaya gayret edin.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Para işlerinize gereken özeni göstermelisiniz. Ortaklaşa para alanınızda yapacağınız yeni düzenlemeler, para getirileri açısından yararınıza olabilir. Beklediğiniz bir para varsa, elinize geçmesi biraz gecikebilir. Para işlerinizde hassaslıklara açık bir dönemdesiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızla ilgili çok önemli kararlar devreye girebilir. Hassaslıklar yaşamaya açık olduğunuz bu dönemde özel hayatınızdaki dengeyi çok iyi kurmalısınız. Sevdiğiniz insanlarla, partnerinizle ve ortağınızla çekişmelere girmekten ve gereksiz inatçılıklar yapmaktan kaçının.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir kafanıza takılan bir işin içyüzü ortaya çıkabilir. Bazı olaylara her zamankinden daha yoğun bir hassaslıkla yaklaşacaksınız. Bu dolunayda sağlığınızla ve günlük düzeninizle ilgili konularda birtakım sıkıntılara açık olabilirsiniz. Dengenizi iyi sağlamalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda kimse yoksa sosyal çevrenizin devreye girmesiyle aşkı deneyimleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatlarındaki olaylar önem kazanacak. Sosyal çevrenizle aranızda birtakım sorunlar oluşabilir, dikkatli olmalısınız.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; zeki, akıllı, becerikli, harekete geçmeyi seven bir insansınız. Neyin ne olduğunu ve nerede doğru hamle yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Eğitim ve ailenin yönlendirmesi, hayatınızda önemli olabilir. Özgür olmaktan korkmayın ve sizi sınırlayan etkilerden kurtulun. Bu sene, özel ilişkilerinize gereken özeni göstermelisiniz.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN