Selin Nalıncı'nın hazırlık sürecini mercek altına aldık

Milli sporcumuz aynı zamanda 2016 Body Fitness Figure Dünya ve 2017 Bikini Fitness Türkiye Şampiyonu Selin Nalıncı'nın yarışma hazırlık sürecini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz göğüs ve kollar!



Bugün nereleri çalıştırıyoruz?

Bugün programımızda göğüs ve biceps dediğimiz bölgelerimizi çalıştırıyoruz. Çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Özellikle kolların estetik görüntüsü açısından ön kol dediğimiz halk arasında pazu olarak da bilinen biceps kaslarını etkili bir şekilde çalıştıran birkaç hareket sizlerle paylaştım. Onun dışında bir de göğüs bölgesi var ki aslında bayanlar tarafından çok önemsenmez ama önemsenmesi gereken bir bölgedir. Genelde erkek gibi gözükmekten korkulduğu için bu bölge pek çalıştırılmak istenmez. Tabii ki bu bölgeyi de dozunda bir şekilde çalıştırırsak her kasımızı olduğu gibi orantılı bir görüntü elde etmemiz mümkün.





"Fitness sporu yapıyorsak vücudumuzun her kasını eşit oranda çalıştırmamız lazım. Günlere bölmemizin sebebi de bu..."



Göğüs kaslarımız neden önemli?

Aslında bu bayanlar için çok daha önemli. Erkeklerden çok daha önemli olduğunu şu anlamda vurgulamak istiyorum. Göğüs dokusu biliyorsunuz bayanlarda yağlardan oluşuyor ve askı gibi bir bağ dokusuyla omuzlara tutunan bir yapı. Maalesef ilerleyen dönemlerde yer çekimine yenik düşerek; hamilelik emzirme ya da kilo alıp verme gibi durumlardan da etkilenerek deforme olup, sarkma gösterebilen bir bölge. Bu anlamda göğüs idmanlarının düzenli olarak yapılması, bayanların bu problemini ortadan kaldırmasına, çok daha estetik ve sıkı bir form kazanmasına yardımcı oluyor. Vücudumuzun diğer bölgelerini nasıl itinayla çalışıyorsak göğüs bölgesini de ihmal etmeden antrenman programımıza dahil ederek orantılı, sıkı ve formda bir görüntü elde etmiş oluruz.

Özetle biz her gün her idmanı bu şekilde değerlendiriyoruz, hazırlık süresince hep aynı şeyi söyleyeceğim: Vücudumuzun hiçbir bölgesini ihmal etmemiz gerekiyor. Nasıl olsa burası çok fazla gözükmüyor, işte burası daha çok ön planda gibi düşünecek olursak hata ederiz. Dolayısıyla antrenman programımızda günlere bölerek her kas grubumuzu her gün dört ile beş hareketle iyi bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor.

"Define ve damarlı kollar aslında çok hoşuma gider"

Peki göğsü konuştuk kolların önemi nedir?

Bikini fitness kategorsinde çok fazla kaslı parça parça ve çizgili görüntü istenmiyor. Aslında benim çok da hoşuma gider bu şekilde kollar. Ama maalesef her kategoride farklı değerlendirme kriterleri olduğu için sevdiğimizi değil bizden bekleneni yapmak durumundayız. Dolayısıyla biz bikini fitness kategorisinde omuz kol bölgesini çok keskin hatları olmayan, kadınsı hatlarını koruyan, flu bir formun olması gerekli.

Define kol derken, damarların gözükmesinden mi bahsediyoruz?

Evet evet damarların ve hatların belirgin bir şekilde gözükmesi. Bu arada söylemek istiyorum damarların gözükmesi normal bir şeydir. Çünkü; damar neden gözükür? Vücuttaki su ve yağ oranı ne kadar az ise deriyle kas arasındaki yağ ve su tabakası da azalır ve damarlar ön plana çıkar. Bir anatomi dersinde gibi düşünün. Cildimizin altında yağ ve su dokusu vardır. Hemen altında da kas dokusu gelir.





Kaslarınızı çalıştırıp iyi bir forma sokmuşsunuz ama o damarlı parça parça görüntüye sahipsiniz. Bu kategoride özellikle üst vücutta o görüntü istenmiyor. Dolayısıyla biz de antrenman programımızı çok ağır kilolarla tabiri caizse erkek gibi değil de kadın gibi çalışarak yapıyoruz. Elbette ki kasların belli olacak ama çok net ve belirgin bir şekilde değil. Kol ve omuz kaslarımızdaki beklenti bu şekilde.Bu sporun içerisinde olmayan kişiler tarafından hep diyet bir zayıflama programı olarak algılanıyor. Diyet aslında beslenme programı anlamına geliyor ve o beslenme programına uymamız gerekiyor. İster kilo alma amaçlı olsun ister kas gelişimi amaçlı olsun bütün bunların beslenme programlarına biz diyet diyoruz. Antrenman süresince aslında normal bir insana göre fazla bile yediğim söylenebilir. Yeterli karbonhidrat ve protein almak durumundayım. Tabii ki bunları spor yapmayan bir insana göre çok daha fazla almamız gerekiyor.

Definasyon dediğimiz son dönemde de... Karbonhidratı azaltıp meyve şekeri de dahil şekeri tamamen kesip, tuzu azaltıp yeteri kadar karbonhidrat ve protein ağırlıklı besleniyoruz. Bol su içerek de son günlere kadar vücudumuzdaki yağ ve su oranını mümkün olduğu kadar ideal seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu herkeste farklı bir süreçtir. Kimisi buna bir ay önce başlar kimisi iki hafta önce başlar kimisi bunu sabah akşam kardiyo antrenmanlarıyla desteklemek zorunda kalırken, bazıları buna ihtiyaç duymayabilir. Yalnız son bir ay her zaman sancılı bir dönemdir. Hep o kuruma dediğimiz vücuttan yağı ve suyu attığımız dönem zordur.