Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars’ta hayvan besicileri büyükbaş hayvanlarını meraların yüksek kesimlerinde otlatmaya başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Alisofu Köyü’nde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için 2 bin 500 rakımlı meralara çıkaran çobanlar, her gün yüzlerce süt ineğini otlattıktan sonra 5 kilometre yol kat ederek süt sağımı için köye dönüyor. Akşam saatlerinde köye dönüş yolunda Tozlu Tilki Kanyonu’ndan geçen inek sürüsü eşsiz görüntüler sunuyor.

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