Şile’de festivaller birbirini izleyecek

Turizmde İstanbul’un öne çıkan ilçelerinden olan Şile, yıl sonuna kadar farklı festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Şile’nin doğası ve tabiatıyla farklı bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar farklı festivaller düzenleyerek vatandaşları Şile’de misafir etmek istediklerini belirten Tabakoğlu, “İstanbul için Şile bir şanstır. Doğal özelliklerini koruyan ve bununla turizm yapan bir ilçe olma vasfını ortaya koyuyor. Şile Bezi Festivali 19 Temmuz’da başlayacak. Bir hafta festival yapacağız. Uluslararası bir festival olacak. Şile bezi ve muadili ürünlerle bir fuar havasında yapılacak. Mini konserlerle uluslararası sanatçılar fuarımızda olacaklar. Şile Bezi Festivali’nin ardından farklı etkinlikler olacak. Turizm sezonunda Kitap Festivali yapacağız. Deniz ve kitap çok da güzel gider diye bir iddiamız var. Geleneksel ata sporu olan güreşe ilişkin de bir festival hayata geçireceğiz. Tarımsal turizm dediğimiz Yeryüzü Pazarı’nda da portakal şenliklerimiz olacak” dedi.