Moğolistan Dostluk Derneğinden "Moğol Naadam Festivali"

Moğolistan Dostluk Derneği, “Büyük Moğol İmparatorluğu”nun kuruluş yıldönümü nedeniyle Moğol Naadam Festivali düzenledi.

Dernek Başkanı Müge Güzeldemirci, Kağıthane Hasbahçe’deki güreş ve cirit sahasında düzenlenen festivalde, tarihi geleneksel Moğol Naadam Festivali’nin her sene ülkenin dört bir yanında kutlandığını söyledi. Festival kapsamında Moğol Güreşi Yarışları büyük heyecanla izlendi. Moğol müziğini yansıtan parçalar dinleyiciler tarafından beğeni topladı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.