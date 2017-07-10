ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Moğolistan Dostluk Derneğinden "Moğol Naadam Festivali"

Büyük Moğol İmparatorluğunun kuruluş yıldönümü nedeniyle Moğol Naadam Festivali düzenlendi

0 0 0

Moğolistan Dostluk Derneği, “Büyük Moğol İmparatorluğu”nun kuruluş yıldönümü nedeniyle Moğol Naadam Festivali düzenledi.

Dernek Başkanı Müge Güzeldemirci, Kağıthane Hasbahçe’deki güreş ve cirit sahasında düzenlenen festivalde, tarihi geleneksel Moğol Naadam Festivali’nin her sene ülkenin dört bir yanında kutlandığını söyledi. Festival kapsamında Moğol Güreşi Yarışları büyük heyecanla izlendi. Moğol müziğini yansıtan parçalar dinleyiciler tarafından beğeni topladı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER