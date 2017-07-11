AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Kova burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Evi havalandırmak, temizlik yapmak ve cam silmek uzun süreli etki sağlayacaktır. Ayrıca evcil hayvanların yaşam alanlarını temizleyebilir, elektronik ve teknolojik aletlerin temizlik ve bakımıyla ilgilenebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın daha eğlenceli taraflarını keşfetme arzusundasınız. Hayatınızda yeni bir açılıma yön veren oluşumlarda maceracı yönünüz ön plana çıkabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Diğer insanlar fazlasıyla ilginizi çekecek. Kendinizi birçok konuda kandırmaya müsaitsiniz. Hayata bakış açınızda deneyimlerinizden faydalanın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda bazı koşulların net olmaması, gideceğiniz yönü doğru bir şekilde görmenize engel oluyor. Değişimler sizi yapacaklarınızdan alıkoyabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız girişimlerin sonuçlarını maddi olarak alacağınız bir ay içindesiniz. Yine de ortaya çıkacak bir ödeme dengenizi bu birkaç gün biraz sarsabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmak istedikleriniz için gereken ortamları bulmakta zorlanmayacaksınız. Sevdiğiniz insana duygusal olarak yoğun bir bağlılık hissedebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya çocuklarınızın hayatında değişimlere şahit olabilirsiniz. Deneyimlerinizden yararlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin artacağı bir süreç içerisindesiniz. Bu ortamlardan faydalanmanız gerekecek. Sevdiğiniz kişiyle tadını çıkaracağınız bir gün olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş koşullarınızın özel yaşamınızı etkilemesine izin vermeyin. Koşulları önceden belirlemelisiniz. Bugün dinlenmek isterken, çalışma koşullarınız sizi gerebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız planlar tam anlamıyla işlemeyebilir. Aşk ve eğlence hayatınızdaki şanslarınız, para engeline takılabilir. Riskli oluşumlardan keyif alabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda kafanızdaki hesabı tutturmanız zor olacağından çok alışveriş yapmaktan kaçının. Özel hayatınızla ilgili konularda anlayışlı olacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza göre davranmak isteyeceksiniz. Bu durum ilişkinizde sizi zorlayabilir. Kendi istekleriniz doğrultusunda inatçılık yapmamaya özen gösterin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızın yardım çağrılarına cevap vermeniz, özel yaşantınızı zorlaştırabilir. Üzerinizde hissedeceğiniz sıkıntıyı sevdiklerinize yansıtmayın.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız; sempatik, yardımsever, hassas ve zeki bir insansınız. Sizden yardım isteyen insanlar için her zaman elinizden geleni yaparsınız. İçinizden gelen her şeyi yapmaya meyliniz var. Zaman zaman kendinizi beğeniyorsunuz. Bu sene, iş hayatınızda çok önemli gelişmeler yaşanabilir.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN