Aşktan neden vazgeçmemeliyiz?

Aşksız yaşamak; yemeklerinizi tuzsuz yemek ya da güldüğünde çirkin olduğunuzu düşünmek gibi bir şey...

Aşk yüzünden güzel şeyler başımıza gelmemiş olabilir ancak, iyilerin kıymetini bu şekilde bilmiyor muyuz? Her kötü son, bir sonrakinin kıymetini arttırmakla kalmıyor, onu çok daha iyi bir hale getiriyor. Bu yüzden ona küsmeyin. Aşk, insanı sınar ama yine bizim içindir bu sınanma. Her aşk hikayesinde bir şeyler değişir. Bu değişim iyidir. Sabit kalmamayı ve dünyaya adapte olmayı sağlar.





Aşkın size kattıkları arasında neler mi vardır?

Sizi daha iyi bir insan yapar

Her insan hayatımıza bir şeyler katar. Her birinde kendimize ait bir şeyler buluruz ve onlarda bizden bir şeyler alırlar. Bu alışveriş sizi her defasında büyütür.

İyimser yapar

Dünya berbat bir hal aldı. Her gün onlarca iç karartan haberi görüyoruz, duyuyoruz en fenası yaşıyoruz. Buna rağmen aşık olduğunda tüm bu dünya sorunlarından bir nebze olsun uzaklaşabiliyorsun. Sevdiğinin yanındayken dünya daha bir toz pembe hale geliyor.

Hevesli yapar

Yeni şeyler denemeye hevesli kılar. Farklı insanlar, farklı deneyimler derken dünyada ne olup bitiyorsa hepsinden bir parça denemeye hevesli olursun. İnsanlara şans tanımak aslında kendine şans tanımaktır.





Hayatın uzun olmadığını anlatır

Hayatlarımızın dünya veli nimetlerini tatmak için ne kadar kısa olduğunu fark etmemizi sağlar. Her anını dolu dolu geçirmek için çok sağlam bir bahanedir.

Anlık yaşatır

Planlara programlara takılıp kalmadan spontane yaşamayı öğretir. Her zaman her şeyi kontrol edemeyiz, aniden gelişen olaylar karşısında dik durmamıza yardım eder.

Güçlü kılar

Biraz klişe olacak ancak öldürmezse evet evet güçlendirir. Ne olursa olsun mutlaka sağ çıkmayı başarırsın aşktan, hem de tahmin ettiğinden çok daha güçlü bir halde.





Riskin ne demek olduğunu gösterir

Aşkın bilinmeyen yönleri yüzünden ne olacağını kestiremeyiz. Bu yüzden riskin ne demek olduğunu en iyi aşk öğretir. Para kaybetmek, ev kaybetmek gibi değildir ondaki risk, sevdiğin kişidir.

Yoldaşın olması gerektiğini anlatır

Bize bakacak birilerine ihtiyacımız olacak. Dertleşecek, gülüşecek, çemkirecek ve sevecek... Bunları tek başımıza yapmanın tadı tuzu yok. Yanında birisi olacak ki, senin kahrını çeksin sen de onunkisini çek! Bu işin eğlencesi böyle çıkıyor.

Onsuzken eksik olduğunu anlatır

Sevdiğin birisi varken dünyan hepten renklenir. Olmadığında da matlar arasında hissedersin. Çok bariz bir örnektir bu. Hayatında biri olduğunda kılığına kıyafetine daha bir önem verirken, sevdiğin olmadığında boş vermişlik halinde olursun.