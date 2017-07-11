Japonya'nın Nagano şehrinde, resim yapabilen geyik böceği (makaslı böcek), görenleri şaşırtıyor.

BBC'de yer alan habere göre, kendisinden çok daha ağır objeleri geyik boynuzunu andıran kıskaçları sayesinde tutabilen Spike isimli geyik böceği, yaptığı resimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Spike'ın kıskaçları arasına tükenmez kalem veya resim fırçası yerleştiren sahibi Mandy Bryant, Spike'ın "tatlı ve meraklı" bir böcek olduğunu belirterek, "O çok özel. Küçük bir böcek için birçok karakteri var." dedi.

Fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılan Spike'ın şöhrete kavuştuğunu söyleyen Bryant, o süreci "Arkadaşlarıma göstermek için Spike'ın saçma fotoğraflarını çekiyordum. Ona verdiğim keçeli kalemi kağıdın üzerinde öylesine sallayışının komik olduğunu düşünerek fotoğrafladım. Bu fotoğrafları sosyal medyaya yükleyince tüm gece her yere yayıldı." ifadeleriyle anlattı.

Bryant, renkli fırçalar verdiği Spike'ın mekanik hareketleri sayesinde yaptığı renk sıçramalarından minyatür tablolar çizebildiğini dile getirerek, böceğin hayran kitlesinin her geçen gün arttığını söyledi.

Spike'ın yaptığı resimlerin fotoğraflarını 130 dolardan başlayan fiyatlarla açık artırma sitesi eBay'a koymaya karar verdiğini belirten Bryant, elde edeceği gelirin yüzde 15'ini, merkezi İngiltere'de bulunan geyik böceklerini koruma grubuna bağışlayacağını bildirdi.

Ressam böcek Spike'ın "eserlerine" fotoğraf paylaşım sitesi İnstagram'daki "Spikethebeetle" isimli profilden ulaşılabiliyor. Henüz 6 gün önce oluşturulan 15 bin takipçili hesapta Spike'ın kalem tutarken ya da bir yere tırmanırken çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Dünya çapında oldukça pahalı ve değerli bir böcek türü olarak kabul edilen geyik böcekleri tüm böceklerin kralı olarak biliniyor.

Geyik böcekleri, başta Japonya olmak üzere Asya'da kendisinden esinlenilen "Böceklerin Kralı" çizgi film ve video oyunlarıyla büyük üne kavuşarak bir evcil hayvan gibi beslenmeye başlanmıştı.

Böcek beslemenin doğal kabul edildiği ülkede geyik böceklerine artan talep sonucunda koleksiyonerlerin de geyik böceklerinin peşine düştüğü biliniyor.

Geyik böceklerinin fiyatı ise boylarıyla orantılı şekilde değişiyor. 15-20 santimetre büyüklüğünde bir geyik böceğinin fiyatı 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.

"Kara elmas" olarak da nitelendirilen geyik böceği için Japonya'da bir iş adamı 90'lı yılların sonunda 90 bin dolar ödemiş ve böceğinin çalınabileceği korkusuyla ismini gizli tutmuştu.

Ormanlık alanlarda yaşayan geyik böceğine Türkiye'de de Adana yakınlarındaki Amanos dağı çevresinde sıkça rastlanıyor.