AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün sabah ve öğlen saatlerinde, günü organize edebilir ve esnek bakış açımızla olaylara farklı yönlerden yaklaşabiliriz. Öğleden sonra saat 15.40-18.51 arasında Ay boşlukta olacağından, önemli işleri bu saatler arasında yapmak akıllıca olmayabilir. Tamamlanması gereken işlerimizin üzerine eğilebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde duygusallığımız artabilir. Olaylar karşısında kararsız olabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal alanlarınızda veya grupsal işlerinizde, keyfinizi yerine getirecek olumlu görüşmeler yapabilirsiniz. Gece saatlerinde biraz daha sakinleşecek ve geçmiş konulara yöneleceksiniz

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akşama kadar ağırlıklı olarak iş ve kariyer alanlarınızın üzerine eğilebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca arkadaşlarınızla yapılacak organizasyonlarla ve planlarınızla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlar hayatınızda etkili olacak. Gece saatlerinde iş konuları kafanızda yer edebilir. Kendinizi geliştireceğiniz ve istekleriniz için harekete geçeceğiniz bir gün olabilir. Fırsatları değerlendirin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortaklaşa para konularınız ön planda olacak. Aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili alanlarda ciddiyetle ve sorumluluklarınızı bilerek hareket edebilirsiniz. Uzaklardan önemli haberleriniz var.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gündür özel hayatınıza odaklısınız. Bugün, sevdiğiniz insanla daha sakin planlar yapabilirsiniz. Diğer yandan tutkularınız da öne çıkabilir. Kafanızda her şeyi büyütmeye meyillisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde çalışmaktan ve kendinizi göstermekten zevk alacaksınız. İletişim konularında kalıcı adımlar atılabilir. Akşam saatlerinde ve sonrasında sevdiğiniz insanla planlar yapabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yaratıcılığa ve sanata dayalı iş alanlarınızda çok güzel haberleriniz olabilir. Aşk dünyanızda desteklendiğinizi düşüneceksiniz. Gece saatlerinde takıntılarınız devreye girebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vaktinizi daha çok aile ortamlarınıza harcayacaksınız. İşlerinizi evinizden ayarlayabilir, davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gece saatlerinde hayatın daha keyifli alanları öne çıkmaya başlayacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ortaklaşa planlar yapabilirsiniz. Akrabalarınızla ve sevdiğiniz insanla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. İlerleyen saatlerde evinizde bulunmak ve misafir ağırlamak ön plana çıkabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda işlerinizin karşılığını rahatlıkla paraya dönüştüreceğiniz bir gün olabilir. Akşam vakitlerinde yakın çevrenizle ve akrabalarınızla beraber hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyfinizin yerinde olacağı bir gün geçireceksiniz. İş alanlarınızdan alacağınız haberlere çok sevineceksiniz. Bir arada bulunacağınız insanlarla etkili ve önemli çalışma planları oluşturacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz isteksiz olabilirsiniz ama işlerinizi geri planda durarak da gayet güzel halledebilirsiniz. Akşam saatlerinde kalbinizi hoplatacak, sizi çok mutlu edecek güzel haberler alabilirsiniz.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN