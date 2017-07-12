İstanbul’un 31 farklı noktasında halka açık alanda ücretsiz sabah sporu imkânı sunan İBB plaj ve piknik alanlarını spor ve eğlence merkezi haline getiriyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre plajlarda spor aktiviteleri Florya ve Caddebostan sahillerinde başladı. Spor dışında eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2006 yılında başlattığı “Sabah Sporları İle Güne Merhaba Projesi”, bu yaz da devam ediyor. Megakentin park, orman, koru, stadyum ve sahil gibi 31 farklı noktasında 33 profesyonel eğitmen eşliğinde haftanın 7 günü 07.00- 09.00 saatleri arasında müzik eşliğinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. İstanbullular temel beden eğitimi ile toplu halde kültür-fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates ve stepaerobik gibi spor etkinlikleri ile güne zinde başlıyor.

SPOR VE EĞLENCE

İBB, sabah sporları projesi dışında piknik alanları ve plajları da spor merkezleri haline getiriyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamanın ilk etabı Florya ve Caddebostan sahillerinde başladı. Uygulama çerçevesinde uzman spor eğitmenleri eşliğinde plaj voleybolu, plaj futbolu ve badminton gibi sporların yanı sıra birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenleniyor. Bu uygulamalarla tüm İstanbullulara spor yapma ve doğayla iç içe olma fırsatı sunuluyor. Bu çerçevede planlanan plaj ve piknik alanlarını da içine alan uygulama Bakırköy Florya sahili ile Kadıköy Caddebostan plajlarında 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

MOBİL SPOR ARACI

Spor ve eğlence parkuru bir mobil spor aracı ile İstanbul’un cankurtaran bulunan plajlarında da gerçekleştiriliyor. Mobil spor aracı etkinlikler boyunca Çatalca Yalıköy, Arnavutköy Durusu Karaburun, Eyüp Ağaçlı, Sarıyer Kısırkaya, Beykoz Riva, Şile Ayazma ve Ağva, Beylikdüzü Gürpınar, Büyükçekmece Kumburgaz ve Silivri Selimpaşa’da hem tatilcileri hem de ilçe sakinlerinin hizmetine sunuluyor.