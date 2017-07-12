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İşte panaromik fotoğraf faciaları

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:46:10 HABERTURK.COM

İşte planlandığı gibi çıkmayıp hayal kırıklığına uğratan birbirinden komik panaromik fotoğraflar

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