Panoramik fotoğraf herhangi bir görüntünün, yatay çekimde yan yana, dikey çekimde üst üste olma şartı ile birden fazla çekim yaparak, birleşmesi sonucu ortaya çıkan geniş açılı fotoğraf çalışmalarına deniyor.
Genellikle geniş bir alan, kadraja sığdırılamadığı zaman panaromik fotoğraflara başvuruluyor.
Diğer yandan panaromik fotoğraf, bir kareye farklı zaman dilimlerini sığdırabildiği için komik sonuçlar doğurabiliyor. Yani photoshopla oynanmış gibi duran panaromik fotoğraflar aslında gerçek!
İşte bazen komik bazen de korkutucu olabilen panaromik fotoğraflardan örnekler...