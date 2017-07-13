Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto oyunu için 508. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde vatandaşlar heyecanlı bir şekilde çekiliş saatini bekliyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Her Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto oyununun çekilişleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır.

Çekilişler düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ve çekiliş sonuçlarının vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.millipiyango.gov.tr) yayınlanmaktadır.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'ten sonra MPİ'nin resmi sitesine girerek sonuçları öğrenebilir. Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Süper Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir.

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SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAHİBİNİ BULMUŞTU

6 Temmuz 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 02 - 05 - 24 - 39 - 45 - 49

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde, büyük ikramiye olan 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş, sahibini buldu. Aynı zamanda 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 269 bin 211 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 37.764.956,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 195 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.667,50 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 12.729 Kişi Başına Düşen İkramiye 192,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 269.211 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL

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