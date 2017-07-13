HT Magazin eki köşe yazarı Yeşim Tijen fotoğrafta güzel çıkma yollarını kaleme aldı.

Fotoğraflarda kendinizi güzel bulmuyor musunuz? O halde size 4 küçük taktik verelim.

ÇOK SERT GÜLMEYİN

Çok büyük bir gülümseme doğal durmaz hatta samimiyetsiz görünebilir. Ölçülü, küçük bir gülümsemeyle kırışıklıklarınızı belirginleştirmeden daha çekici görünebilirsiniz.

YÜZÜNÜZÜ İNCELTİN

Yüzünüzün fotoğrafta kapladığı alanı azaltmak için şu 2 basit kuralı uygulayın: Yüzünüzü hafifçe döndürün ve dilinizi üst damak dişlerinizin arkasına koyun. Bu hareket yüzünüzün daha dar görünmesini sağlayacaktır.

ÇENENİZİ KALDIRIN

Profil fotoğrafları için çenenizi hafifçe yukarı kaldı- rın, bu şekilde yüzünüz çok daha hoş görünür. Ayrıca boynunuzu inceltir ve elmacık kemiklerinizi vurgular.

DUDAKLARINIZI ÇOK BÜZMEYİN

Dudakları çok büzmek sizi çekici kılmaz. Dudaklarınızı hafifçe, birini öpmek üzereymişsiniz gibi büzmeniz daha hoş görünür.