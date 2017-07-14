YAŞAM
En popüler filmlerden dövme yaptı
13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:07:15 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 14:28:06
HABERTURK.COM
Türk dövme sanatçısı, filmlerin en bilindik karelerini dövmeye çevirdi!
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Boş zamanlarının çoğunu zihnindekileri kağıda dökerek geçiren dövme sanatçısı Alican Görgü en ünlü filmlerin afişlerini insanların derisine işliyor.
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Kendini dövme yapmaya adayan dövme sanatçısı, boş zamanlarının çoğunu zihnindekileri kağıda dökerek geçiriyor.
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Genç sanatçının asıl mesleği fotoğrafçılık ancak o işine sadece üç ay dayanabilmiş.
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İlk işine dövme asistanlığıyla başlayan Alican, bir süre sonra kendi çizim becerileriyle tecrübesini artırdı.
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Çocukken, daha 9-10 yaşlarında dövme sanatına ilgi duyan genç adamın üniversite tercihi fotoğrafçılık.
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Ancak fotoğrafçılık mesleğine dövmecilik kadar ilgi duymayan Görgü, üniversitede okuduğu bölümle yapmak istediği meslek arasında bir bağlantı kurmak için ilginç bir yol izledi.
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Dövme sanatçısı sevdiği çok sayıda filmin afişlerinden dövme yapmaya başladı.
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Görgü, farklı zamanlarda dünyanın farklı yerlerinde çekilen kareleri dövme yapmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiriyor.
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Ayrıntıları en aza indirgeyerek, deriye aktarmaya çalışan Görgü'nün işini severek yaptığı çok belli!
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İşte Alican Görgü'nün film afişlerinden ve anılardan ortaya çıkardığı o dövmeler!
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