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En popüler filmlerden dövme yaptı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:07:15 HABERTURK.COM

Türk dövme sanatçısı, filmlerin en bilindik karelerini dövmeye çevirdi!

  • 1 En popüler filmlerden dövme yaptı
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    Boş zamanlarının çoğunu zihnindekileri kağıda dökerek geçiren dövme sanatçısı Alican Görgü en ünlü filmlerin afişlerini insanların derisine işliyor.



  • 2 En popüler filmlerden dövme yaptı
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    Kendini dövme yapmaya adayan dövme sanatçısı, boş zamanlarının çoğunu zihnindekileri kağıda dökerek geçiriyor. 

  • 3 En popüler filmlerden dövme yaptı
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    Genç sanatçının asıl mesleği fotoğrafçılık ancak o işine sadece üç ay dayanabilmiş. 

  • 4 En popüler filmlerden dövme yaptı
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    İlk işine dövme asistanlığıyla başlayan Alican, bir süre sonra kendi çizim becerileriyle tecrübesini artırdı.

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  • 5 En popüler filmlerden dövme yaptı
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    Çocukken, daha 9-10 yaşlarında dövme sanatına ilgi duyan genç adamın üniversite tercihi fotoğrafçılık. 

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