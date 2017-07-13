Süper Loto sonuçları açıklandı. 11 hafta devreden ve geçen hafta yapılan çekilişle sahibini bulan 37 milyon 764 bin TL rekor ikramiyenin ardından Süper Loto'nun 508. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 6 bilen çıkmayınca Süper Loto ilk devrini gerçekleştirdi. İşte 13 Temmuz 2017 tarihli Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 TEMMUZ 2017)

Süper Loto sonucu: 24 - 27 - 28 - 36 - 39 - 40

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 13 Temmuz 2017 tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1.438.999,71 TL haftaya devretti.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA REKOR İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU



6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları: 02 - 05 - 24 - 39 - 45 - 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye Ankara'nın Keçiören ilçesine isabet etti.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 37.764.956,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 195 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.667,50 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 12.729 Kişi Başına Düşen İkramiye 192,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 269.211 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.

Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.

süper loto sonuçları