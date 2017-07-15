AY BİZE NELER FISILDIYOR??

Bugün ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu bugünlerde etkili olabilir. Duyularımız fazlasıyla hassas olacağından kendimizi huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Lider yönlerimizle hareket ederken agresif etkilerden uzak duralım. Sakarlıklara, düşmelere ve çarpmalara dikkat edelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş alanlarınızda parasal yönden iyi disipline olmanız gerekiyor. Çevrenizdekilerin gözüne girmek için ağır çalışmalardan kaçınmayın. Çevrenizde istediğiniz karizmayı sağlayacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın akrabaları veya kardeşleriyle olan bağlantılarınız güçlenebilir. Sizi iyi tanıyan insanlardansa daha az tanıyan kişilerden hayatınıza dair daha fazla destek göreceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunacağınız çevrelerde şanslı yapınızla kolaylıkla dikkat çekmeye müsait olacaksınız. Sosyal ortamlarda çok rahat bir şekilde hareket etmeniz, size önemli iş olanakları sağlayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insan veya çocuğunuz için çalışmaktan ve onlar için bir şeyler yapmaktan gocunmayacaksınız. Sorumluluklarınızın sizi yukarılara taşıdığını düşünebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizin giderek daha da artacağı bu dönemde kısa yolculuklar ve planlar sizi tatmin etmeli, yoksa arzularınız yüzünden zorlanabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenize karşı sorumluluklarınızı bilerek hareket edecek, aşk hayatınızda kalıcı adımlarla ilerleyeceksiniz. Siz ne istediğinizi bildikten sonra gerisi teferruat! Yeter ki siz isteyin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda kendinizi son derece mutlu, enerjik ve canlı hissedebilirsiniz. Bugün, aile hayatınız için ayırdığınız veya bir süredir biriktirdiğiniz parayı yine onlar için harcayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok çalışmanızın karşılığını alacağınız bir dönem oacak. Kafanızda gereksiz bir sürü düşünce var. Bu düşünceleri gözünüzde büyütmeyin. Siz karar verdikten sonra her şey çok kolay gerçekleşecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda sadece kendi sıkıntılarınızdan bahsetmemeye özen gösterin. Arkadaşlarınızı dinlemek ve sorunlarına yardımcı olmak, sizi olumsuz ruh halinizden kolayca çıkaracak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik işlerinizde, hayat sizi destekleyecek. Güçlü kişiliğinizle altından kalkamayacağınız hiçbir sorun yok. İnsanlar üzerinde bıraktığınız izlenimler hayranlık uyandırıcı olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanı bir azarlıyor, bir göklere çıkarıyorsunuz. İlişkinizdeki dengeye ve dinamiklere özen göstermelisiniz. İlişkilerinize ‘Ben her işi hallederim’ tavrıyla yaklaşmamalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda bereketli bir gün olabilir. Elinize geçecek olan para hemen borçlarınıza veya ödemeniz gereken yerlere gitse de, en azından stres altında kalmaktan kurtulmuş olacaksınız.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN