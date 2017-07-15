AY BİZE NELER FISILDIYOR??
Bugün ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu bugünlerde etkili olabilir. Duyularımız fazlasıyla hassas olacağından kendimizi huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Lider yönlerimizle hareket ederken agresif etkilerden uzak duralım. Sakarlıklara, düşmelere ve çarpmalara dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iş alanlarınızda parasal yönden iyi disipline olmanız gerekiyor. Çevrenizdekilerin gözüne girmek için ağır çalışmalardan kaçınmayın. Çevrenizde istediğiniz karizmayı sağlayacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanın akrabaları veya kardeşleriyle olan bağlantılarınız güçlenebilir. Sizi iyi tanıyan insanlardansa daha az tanıyan kişilerden hayatınıza dair daha fazla destek göreceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunacağınız çevrelerde şanslı yapınızla kolaylıkla dikkat çekmeye müsait olacaksınız. Sosyal ortamlarda çok rahat bir şekilde hareket etmeniz, size önemli iş olanakları sağlayabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insan veya çocuğunuz için çalışmaktan ve onlar için bir şeyler yapmaktan gocunmayacaksınız. Sorumluluklarınızın sizi yukarılara taşıdığını düşünebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizin giderek daha da artacağı bu dönemde kısa yolculuklar ve planlar sizi tatmin etmeli, yoksa arzularınız yüzünden zorlanabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmaya özen göstermelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, yakın çevrenize karşı sorumluluklarınızı bilerek hareket edecek, aşk hayatınızda kalıcı adımlarla ilerleyeceksiniz. Siz ne istediğinizi bildikten sonra gerisi teferruat! Yeter ki siz isteyin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel yaşantınızda kendinizi son derece mutlu, enerjik ve canlı hissedebilirsiniz. Bugün, aile hayatınız için ayırdığınız veya bir süredir biriktirdiğiniz parayı yine onlar için harcayabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok çalışmanızın karşılığını alacağınız bir dönem oacak. Kafanızda gereksiz bir sürü düşünce var. Bu düşünceleri gözünüzde büyütmeyin. Siz karar verdikten sonra her şey çok kolay gerçekleşecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş ortamlarınızda sadece kendi sıkıntılarınızdan bahsetmemeye özen gösterin. Arkadaşlarınızı dinlemek ve sorunlarına yardımcı olmak, sizi olumsuz ruh halinizden kolayca çıkaracak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinize yönelik işlerinizde, hayat sizi destekleyecek. Güçlü kişiliğinizle altından kalkamayacağınız hiçbir sorun yok. İnsanlar üzerinde bıraktığınız izlenimler hayranlık uyandırıcı olacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insanı bir azarlıyor, bir göklere çıkarıyorsunuz. İlişkinizdeki dengeye ve dinamiklere özen göstermelisiniz. İlişkilerinize ‘Ben her işi hallederim’ tavrıyla yaklaşmamalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda bereketli bir gün olabilir. Elinize geçecek olan para hemen borçlarınıza veya ödemeniz gereken yerlere gitse de, en azından stres altında kalmaktan kurtulmuş olacaksınız.
HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN