HT Cumartesi eki yazarı Levent Özçelik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki popüler mekanları kaleme aldı.

Ege’nin sezonu en uzun yeri Bodrum. Öyle ya Bodrum’da evi olanların yaklaşık üçte biri yılın 12 ayı Bodrum’da yaşıyor. Restoranların önemli bölümü yılın tamamı açık, hastaneler, alışveriş merkezleri hatta pilates salonları bile öyle. Bodrum eski Bodrum olmaktan çok uzakta, ama Bodrum her daim Bodrum. Büyüyor, genişliyor ama hâlâ saklı gizli köşeleri var. Bodrum merkez, Yalıkavak ve Türkbükü Bodrum’un en kalabalık yerleri. Gümüşlük eskiye göre kalabalıklaşsa da hâlâ kendi kitlesini koruyor. Ege’nin temmuz ve ağustosta hafta içi dinginliği paha biçilmez. Hafta sonları ise özellikle büyük şehirlerden kaçıp gidenler için eziyete dönüşebiliyor. Tabii Bodrum geceleri ayrı. Bodrum’da bildiğimiz popüler mekânlar Fenix, Xuma Beach, Of Pera, Sail Loft, Flamm aynen yollarına devam ediyor. Tabii ki yeniler de var, Karakoy’ün lezzetlisi Naif Gümüşlük’te... Klein, Eva Klein ismiyle Gümbet’te açıldı. Ve nihayet pilates tutkunları için Bodrum’a yakışır 12 ay açık Pilates Unlimited da Yalıkavak’ta...

EVA KLEİN

İki yıldır İstanbul gece hayatının en çok konuşulan mekânıydı. Bu yaz boş durmadılar, iki yazlık mekân birden açtılar. İstanbul’da Nu-Teras’ın yerine Klein Garden’ı, Gümbet’e Eva Klein’ı açtılar. Bildiğimiz ve alıştığımız Klein’dan fark yok, hafif Burlesque tarz, Orkun Bozdemir’in yönetiminde... Zaman zaman güzel ve güçlü DJ müziği de eklenerek sabahı bekleyenlere müthiş bir gündoğumu manzarası sunuyor.

SAIL LOFT

Arda Önen neredeyse 20 yıldır bildiği yolda ilerliyor. İş sörf tutkunlarından çıktı, gün boyu gelip takılanlarla günü geceye uzatanların mekânı oldu. Hafta içi, hafta sonu her daim gidilir.

XUMA VILLAGE CHİLL-OUT FEST

Xuma Beach aslında Xuma Village oldu. Yaşam ve konaklama alanlarıyla büyüyor. İskeleye yürüdüğüm plaj kısmı tamamen ince kumlu plaja dönüştü. Chill-out Festivali geçen yıl olduğu gibi yine Xuma’da. Line-up şöyle, 15 Temmuz Konfetti Club, Sainte Vie, Shkoon, Mira ve Satori.

PILATES UNLIMITED

Şehir içinde şehir olan Yalıkavak’ta iyi tasarlanmış bir stüdyo... Anatomi konusunda uzman 3 eğitmen, özel ve ikili pilates dersleri veriyor.

PALMARİNA'NIN YENİSİ TİKE

Kebaplar, içli köfte, künefe ve mezeleriyle Tike de geldi Yalıkavak’a. Dedim ya Bodrum artık tam anlamıyla 12 ay yaşayan bir şehir haline geldi.

NAİF

Karaköy’de bildiğimiz, severek gittiğimiz Naif Gümüşlük’te de açıldı. İstanbul Naif’in ortaklarından Seray, 1999’dan beri her yaz kızı ile Gümüşlük’teydi zaten. Köylüyü, esnafı iyi tanıyor. Kendi felsefesine uygun yerel malzemelerle zengin ve lezzetli bir mutfak yaratmış. Bu arada öğleden sonraları müzik ve yine özel doğal malzemelerle hazırlanmış kokteyller var mönüde. Naif, çimler üzerinde, denize 10 metre uzaklıkta yemyeşil bir mekân.