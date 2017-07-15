Leoparı emziren aslan tebessüm ettirdi

Tanzanya’da dişi bir aslan, minik bir leopar yavrusunu emzirirken görüntülendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre vahşi kediler arasında farklı bir türün yavrusunu emzirmesi çok nadir rastlanan bir durum olsa da bu görüntü fotoğrafa yansıdı. Tanzanya’daki Ngorongoro Koruma Bölgesi’ndeki Ndutu Safari Parkı’nı ziyaret eden Joop Van Der Linde tarafından çekilen karelerde, 5 yaşındaki Nosikitok isimli dişi aslan, kısa bir süre önce doğan leopar yavrusunun ‘süt annesi’ oldu. Vahşi aslanları koruma örgütü Panthera’nın Başkanı Doktor Luke Hunter, nadir görülen doğa olayını, “Ağzım açık kaldı. Büyük kediler arasında yaşandı- ğını duyduğum bir şey değil” dedi.