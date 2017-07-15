ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Leoparı emziren aslan tebessüm ettirdi

Tanzanya’da nadir rastlanan bir olay yaşandı. Dişi bir aslanın, minik bir leoparı emzirmesi görenleri şaşırttı

0 0 0

Tanzanya’da dişi bir aslan, minik bir leopar yavrusunu emzirirken görüntülendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre vahşi kediler arasında farklı bir türün yavrusunu emzirmesi çok nadir rastlanan bir durum olsa da bu görüntü fotoğrafa yansıdı. Tanzanya’daki Ngorongoro Koruma Bölgesi’ndeki Ndutu Safari Parkı’nı ziyaret eden Joop Van Der Linde tarafından çekilen karelerde, 5 yaşındaki Nosikitok isimli dişi aslan, kısa bir süre önce doğan leopar yavrusunun ‘süt annesi’ oldu. Vahşi aslanları koruma örgütü Panthera’nın Başkanı Doktor Luke Hunter, nadir görülen doğa olayını, “Ağzım açık kaldı. Büyük kediler arasında yaşandı- ğını duyduğum bir şey değil” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER