Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto çekilişi, bu hafta da vatandaşlar tarafından merak ve heyecanla bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi, her Cumartesi saat 21:15'te başlamaktadır.

Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde vatandaşlar, en geç 21:45'ten sonra Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, çekilişin ardından www.millipiyango.gov.tr adresine girerek Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir.

Aynı zamanda Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sayısal Loto sonuçları, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de öğrenilebilir.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

8 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 04 - 15 - 25 - 31 - 40 - 49

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL - İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1078. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi 2 milyon 747 bin 444 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Aynı zamanda yapılan çekilişte 5 bilen 231 kişi 3 bin 715 lira 25'er kuruş, 4 bilen 13 bin 997 kişi 45 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 171 bin 893 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.747.444,95 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 231 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.715,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 13.997 Kişi Başına Düşen İkramiye 45,95 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 171.893 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,60 TL

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Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

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