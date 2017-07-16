Geçen yıl kariyerinin en verimli yılıydı Bensu Soral’ın. Show TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’ ile adından söz ettirdi, marka işbirlikleri devam etti ve en son çocukların en sevdiği karakterlerden Doru’nun animasyon filmi için sevgilisi Hakan Baş ile birlikte seslendirme yaptı. Animasyon filmlerini çok sevdiklerini söyleyen ikili için bu film ilkleri barındırıyor. İlk kez seslendirme için stüdyoya giren Soral, başta biraz çekinse de iyi iş çıkardı, Hakan Baş ise çocukluğundan beri sesini değiştirerek yaptığı taklitleri hayata geçirdiği bir deneyim yaşadı. İkili şu an Amerika’da tatilde, Doru ise beyazperdede... İlk kez birlikte röportaj veren Bensu Soral ve Hakan Baş ile Doru’nun macerasını ve animasyon tutkularını konuştuk.

- Hakan Bey, siz ilk kez bir seslendirmede karşımıza çıktınız, sizi nasıl ikna ettiler, nasıl bir deneyimdi?

Hakan Baş: Doru, kurucusu olduğumuz animasyon şirketimiz Anibera’nın birçok projesinden biri. ‘Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu’ndan sonra ortağım Alper Özdemir’le beraber yapımcılığını üstlendiğimiz ikinci animasyon filmimiz. Benim küçüklükten beri taklit yaptığım kısık sesli bir karakter var, duyan arkadaşlarım hep çok sevmiştir. Dostlarımızla seslendirme yapmaları için konuşurken karakterlerden birini seslendirmemin güzel bir hatıra olacağını düşündük. Sonuçta filmler ölümsüz eserler. Ayrıca dostlarımızdan rica ederken ‘Beraber yapacağız’ deme şansımız oldu. Seslendirdiğim karakter kaba bir patron, çocukken yaptığım sesle de çok iyi örtüştü.

- Doru projesinde ilk kez sizi bir arada görüyoruz. Bensu, sence ilk seslendirme deneyimi nasıldı, birbirinize destek oldunuz mu? Bundan sonra sizi bir arada başka projelerde görür müyüz?

Bensu Soral: ‘Doru’da Hakan’la beraber yer aldık. Hakan yapımcı tarafında olduğu için bunu keyif için yaptı. Ama bence çok başarılıydı, izleyenler bana hak verecektir. İş konusunda birbirimize her zaman fikir veririz ve manevi olarak da destek oluyoruz.

Hakan Baş: Seslendirme yapmak çok keyifliydi ama bu benim için tek seferlik bir deneyimdi. Sonuçta sektörde yapımcı tarafında yer alıyorum. Yakın zamanda prodüksiyon tarafında da projelerimiz olacak. Bensu’ya layık bir film yaparsak belki yine yollarımız kesişir. (Gülüyor.)

- Bensu geçen yıl yoğun bir çalışma tempon vardı. ‘İçerde’ sona erdi ve akabinde ‘Doru’ filminde seslendirme yaptın. Nasıl bir deneyimdi?

Bensu Soral: ‘İçerde’ kurgusuyla, ekibiyle ve dolayısıyla reytingiyle çok başarılı bir proje oldu. Bana da çok şey kattı. Yoğun bir sezon sonrası ‘Doru’da seslendirme yapmak da benim için farklı ve keyifli bir deneyim. Yapımcıları Hakan ve yakın dostum Alper (Özdemir) olunca tekliflerini hemen kabul ettim. Bence çok güzel bir film çıktı. Doru’nun çizgi filmini de severek takip ettiğimden hiç yabancılık çekmedim.

Seslendirme yapmaktan çok keyif aldığını söyleyen Bensu Soral, ‘Doru’ filmindeki Alaca adlı bir tayı seslendirdi.

- Peki seslendirdiğin karakter kim?

Bensu Soral: Filmde ‘Alaca’ adlı bir tayı seslendirdim. Seslendirme yapmadan önce ‘İyi yapabilir miyim?’ diye biraz kaygılıydım ve aslında yaparken de emin olamadım. Umarım izleyiciler beğenir.

- Animasyon filmleriyle aranız nasıl, izler misin normalde, favorileriniz hangileri?

Bensu Soral: Animasyon filmlerini çok seviyorum. Bence animasyonun yaşı yok. Çünkü bazılarının senaryoları filmlerden bile daha etkileyici olabiliyor. Son zamanlarda Frozen, Ice Age serisi, Mohana, Zootopia çok beğendiğim animasyonlardı.

Hakan Baş: Animasyonu her zaman çok sevmişimdir. Despicable Me serisi ve Patron Bebek son zamanlarda en keyif aldığım filmlerdendi.

- Filmin en keyifli tarafı ve sizi en etkileyen tarafı nedir?

Hakan Baş: Filmde kahramanımız Doru’nun heyecanlı macerasına tanıklık ediyoruz. Küçük dostlarımız için hayata dair ince dersler ve mesajlar barındırması bizim için projeyi daha da anlamlı kılıyor.

- Bensu, kariyerin için verimli bir yıl geçirdin, işlerin iyi gitti. Tüm bunlar senin açından nasıl bir deneyim oldu?

Bensu Soral: Evet, geçen sene dizi ve marka işbirliklerimizle güzel geçti. Kaliteli işlerde yer aldığım için şanslıyım. Önümüzdeki dönem için de projeleri değerlendiriyoruz. Kriterlerimize uyan ve içimize sinen işlerde aynı çizgiyi korumak istiyorum.

- İşler biter bitmez soluğu tatilde aldınız sanıyorum...

Bensu Soral: Evet, tatil için Amerika’ya geldik. Bir hafta doğu taraftaydık şimdi California’dayız. Gayet keyifli geçiyor.

Bensu Soral ve Hakan Baş, bu selfie’yi tatile gittikleri ABD’de HT Pazar için çekip gönderdi.