Kadıköy Belediyesi tarafından ekolojik yaşam kültürü ve uygulamalarına yönelik eğitim ve çalışmaların gerçekleştirileceği “Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Merkezi” hizmet binasının yapımına başlandı. Türkiye’de ilk olarak bir hizmet binası saman balyasından ve imece usulü yapılıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yığma saman balyası ve doğal sıva kullanılan binanın yapım çalışmaları, Eğitim Mahallesi Kemal Sunal Parkı’nın yanındaki alanda 40’a yakın gönüllü ile birlikte yapılıyor.

AÇILIŞ EYLÜLDE

Kompost Eğitim Merkezi inşa süreci ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunması amacıyla kolektif bir biçimde yürütülüyor. Belediye binanın inşasının birlikte yapılması için açık çağrı yaptı. Belediyenin çağrısına başvuran çoğunluğu mimarlık öğrencileri ile 10 Temmuz’da merkezin yapımına başlandı. 40’a yakın gönüllü ay sonuna kadar binayı tamamlamak için çalışıyor. Binanın açılışının ise eylül ayında yapılması planlanıyor.

ATÖLYELER SÜRÜYOR

Bina inşa edilirken, katılımcılara yönelik Ekolojik Mimarlık ve Permakültür konularında atölye ve eğitimler de devam ediyor. Kadıköy Belediyesi TAK’da geçtiğimiz cuma günü sıva hazırlanması ve denemesi konusunda atölye çalışması yapıldı. Haftasonu ise Ekolojik Mimarlık sunumları ve uygulama atölyeleri çalışmaları gerçekleştirildi. İkinci atölye haftası ise 24 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayanlara da katılım sertifikası verilecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından ekolojik yaşam kültürü ve uygulamalarına yönelik eğitim ve çalışmaların gerçekleştirileceği “Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Merkezi” hizmet binası Türkiye’de bir ilk olacak. Yığma saman balyası ile yapılan ve doğal sıva kullanılan binanın yapım çalışmaları, 40’a yakın gönüllü ile birlikte imece usulü gerçekleştiriliyor. Binanın açılışı ise eylül ayında yapılacak.

BİYO-İKLİM ODAKLI TASARIM

Kadıköy Belediye Meclisi kararı ile mevcutta sadece çocuk oyun alanı ve oturma birimleri bulunan Kemal Sunal Parkı’nda, plan değişikliği yapıldı ve bitişiğindeki parselle birleştirilerek bin 520 metrekarelik yeşil alan Ekolojik Yaşam Parkı projesine dönüştürüldü. Toplam 60 metrekareden oluşan Kompost Eğitim Merkezi binası, içinde gerçekleşecek ekolojik yaşam ve dönüşüm eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı.