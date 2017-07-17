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George R. R. Martin'in aynı adlı romanından uyarlanan Game of Thrones dizisinin karakterleri aslında kitaptaki gibi tasfir edilmemiş. İşte yetenekli illustrasyon sanatçılarının hayal güçlerine göre "Game of Thrones karakterleri kitaplarda aslında nasıl gözüküyor? Sorusunun yanıtı...

Tywin Lannister