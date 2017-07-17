Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:05:27 | Güncelleme: 16:25:49
HABERTURK.COM
İşte Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri...
1
1|79
Jon Snow (Kuzeydeki Kral)
2
2|79
Kit Harington
3
3|79
Daenerys Targaryen - Khaleesi
4
4|79
Emilia Clarke
HABERİN DEVAMI
5
5|79
Lady Melisandre
6
6|79
Carice van Houten
7
7|79
Arya Stark
8
8|79
Maisie Williams
HABERİN DEVAMI
9
9|79
Sansa Stark
10
10|79
Sophie Turner
11
11|79
Shireen Baratheon
12
12|79
Kerry Ingram
HABERİN DEVAMI
13
13|79
Bran Stark
14
14|79
Isaac Hempstead
15
15|79
Jorah Mormont
16
16|79
Iain Glen
HABERİN DEVAMI
17
17|79
Jaime Lannister
18
18|79
Nikolaj Coster-Waldau
19
19|79
Tyrion Lannister
20
20|79
Peter Dinklage
HABERİN DEVAMI
21
21|79
Cersei Lannister
22
22|79
Lena Headey
23
23|79
Sandor Clegane
24
24|79
Rory McCann
HABERİN DEVAMI
25
25|79
Brienne of Tarth
26
26|79
Gwendoline Christie
27
27|79
Davos Seaworth
28
28|79
Liam Cunningham
HABERİN DEVAMI
29
29|79
Stannis Baratheon
30
30|79
Stephen Dillane
31
31|79
Theon Greyjoy
32
32|79
Alfie Allen
HABERİN DEVAMI
33
33|79
Petyr 'Littlefinger' Baelish
34
34|79
Aidan Gillen
35
35|79
Margaery Tyrell
36
36|79
Natalie Dormer
HABERİN DEVAMI
37
37|79
Tywin Lannister
38
38|79
Charles Dance
39
39|79
Joffrey Baratheon
40
40|79
Jack Gleeson
HABERİN DEVAMI
41
41|79
Catelyn Stark
42
42|79
Michelle Fairley
43
43|79
Tormund Giantsbane
44
44|79
Kristofer Hivju
HABERİN DEVAMI
45
45|79
Robb Stark
46
46|79
Richard Madden
47
47|79
Ramsay Bolton
48
48|79
Iwan Rheon
HABERİN DEVAMI
49
49|79
Ygritte
50
50|79
Rose Leslie
51
51|79
Eddard 'Ned' Stark
52
52|79
Sean Bean
HABERİN DEVAMI
53
53|79
Khal Drogo
54
54|79
Jason Momoa
55
55|79
Oberyn Martell
56
56|79
Pedro Pascal
HABERİN DEVAMI
57
57|79
Shae
58
58|79
Sibel Kekilli
59
59|79
George R. R. Martin'in aynı adlı romanından uyarlanan Game of Thrones dizisinin karakterleri aslında kitaptaki gibi tasfir edilmemiş. İşte yetenekli illustrasyon sanatçılarının hayal güçlerine göre "Game of Thrones karakterleri kitaplarda aslında nasıl gözüküyor? Sorusunun yanıtı...