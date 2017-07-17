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Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:05:27 HABERTURK.COM

İşte Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri...

  • 1 Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri
    1 | 79

    Jon Snow (Kuzeydeki Kral)

     

  • 2 Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri
    2 | 79

    Kit Harington

     

  • 3 Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri
    3 | 79

    Daenerys Targaryen - Khaleesi

     

     

  • 4 Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri
    4 | 79

    Emilia Clarke

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  • 5 Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri
    5 | 79

    Lady Melisandre

     

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