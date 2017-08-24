Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:05:27 | Güncelleme: 24 Ağustos 2017 Perşembe, 16:42:55
HABERTURK.COM
Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasalardı ne iş yaparlardı? İşte güldüren tespitler!
1
1|89
Kit Harington - Jon Snow (Kuzeydeki Kral)
2
2|89
Daenerys Targaryen - Emilia Clarke
3
3|89
Nikolaj Coster-Waldau - Jaime Lannister
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4
4|89
Cersei Lannister - Lena Headey
5
5|89
Gece Kralı - Richard Brake
6
6|89
Sansa Stark - Sophie Turner
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7
7|89
Tyrion Lannister - Peter Dinklage
8
8|89
Lord Varys - Conleth Hill
9
9|89
Arya Stark - Maisie Williams
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10
10|89
Samwell Tarly - John Bradley West
11
11|89
GAME OF THRONES OYUNCULARININ GERÇEK HAYATTAKİ HALLERİ
İşte Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones karakterlerinin gerçek hayattaki görünüşleri...
Jon Snow (Kuzeydeki Kral)
12
12|89
Kit Harington
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13
13|89
Daenerys Targaryen - Khaleesi
14
14|89
Emilia Clarke
15
15|89
Lady Melisandre
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16
16|89
Carice van Houten
17
17|89
Arya Stark
18
18|89
Maisie Williams
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19
19|89
Sansa Stark
20
20|89
Sophie Turner
21
21|89
Shireen Baratheon
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22
22|89
Kerry Ingram
23
23|89
Bran Stark
24
24|89
Isaac Hempstead
HABERİN DEVAMI
25
25|89
Jorah Mormont
26
26|89
Iain Glen
27
27|89
Jaime Lannister
HABERİN DEVAMI
28
28|89
Nikolaj Coster-Waldau
29
29|89
Tyrion Lannister
30
30|89
Peter Dinklage
HABERİN DEVAMI
31
31|89
Cersei Lannister
32
32|89
Lena Headey
33
33|89
Sandor Clegane
HABERİN DEVAMI
34
34|89
Rory McCann
35
35|89
Brienne of Tarth
36
36|89
Gwendoline Christie
HABERİN DEVAMI
37
37|89
Davos Seaworth
38
38|89
Liam Cunningham
39
39|89
Stannis Baratheon
HABERİN DEVAMI
40
40|89
Stephen Dillane
41
41|89
Theon Greyjoy
42
42|89
Alfie Allen
HABERİN DEVAMI
43
43|89
Petyr 'Littlefinger' Baelish
44
44|89
Aidan Gillen
45
45|89
Margaery Tyrell
HABERİN DEVAMI
46
46|89
Natalie Dormer
47
47|89
Tywin Lannister
48
48|89
Charles Dance
HABERİN DEVAMI
49
49|89
Joffrey Baratheon
50
50|89
Jack Gleeson
51
51|89
Catelyn Stark
HABERİN DEVAMI
52
52|89
Michelle Fairley
53
53|89
Tormund Giantsbane
54
54|89
Kristofer Hivju
HABERİN DEVAMI
55
55|89
Robb Stark
56
56|89
Richard Madden
57
57|89
Ramsay Bolton
HABERİN DEVAMI
58
58|89
Iwan Rheon
59
59|89
Ygritte
60
60|89
Rose Leslie
HABERİN DEVAMI
61
61|89
Eddard 'Ned' Stark
62
62|89
Sean Bean
63
63|89
Khal Drogo
HABERİN DEVAMI
64
64|89
Jason Momoa
65
65|89
Oberyn Martell
66
66|89
Pedro Pascal
HABERİN DEVAMI
67
67|89
Shae
68
68|89
Sibel Kekilli
69
69|89
George R. R. Martin'in aynı adlı romanından uyarlanan Game of Thrones dizisinin karakterleri aslında kitaptaki gibi tasfir edilmemiş. İşte yetenekli illustrasyon sanatçılarının hayal güçlerine göre "Game of Thrones karakterleri kitaplarda aslında nasıl gözüküyor? Sorusunun yanıtı...