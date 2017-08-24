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Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:05:27 HABERTURK.COM

Türkiye ve dünyaca milyonların izlediği Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasalardı ne iş yaparlardı? İşte güldüren tespitler!

  • 1 Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?
    1 | 89

    Kit Harington - Jon Snow (Kuzeydeki Kral)

  • 2 Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?
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    Daenerys Targaryen - Emilia Clarke

  • 3 Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?
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    Nikolaj Coster-Waldau - Jaime Lannister

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  • 4 Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?
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    Cersei Lannister - Lena Headey

  • 5 Game of Thrones oyuncuları ünlü olmasaydı ne yaparlardı?
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    Gece Kralı - Richard Brake

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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 Ağustos 2017 Pazar 14:20
    Dimi
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:19
    melisandre reiz.
  • Misafir 18 Temmuz 2017 Salı 11:04
    Sibel kekillinin her halini biliriz
  • Misafir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:27
    senin her halini bilen de var,merak etme
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