Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürü Buğra İnal, yapılan çalışmalar sırasında Uşak'ta Paleolitik (Yontma Taş) Çağı'na ait birçok eserin bulunduğunu söyledi. İHA'nın haberine göre çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen İnal, gün yüzünde çıkarılan 200 bin yıllık kalıntıların kendileri için ayrıca heyecan verici olduğunu dile getirdi.

İnsan kemikleri ve kalıntılarıyla o döneme net bir şekilde ışık tutacaklarını kaydeden İnal; ''Sürmecik bölgesinde yapmış olduğumuz kazı çalışmalarımızda 200 bin yıl öncesine ait birçok eser bulduk. Yontma Taş Çağı dediğimiz Paleolitik döneme ait hayvan kalıntıları ve burada yaşayan ''Neandertal'' dediğimiz insanların o dönemde kullandıkları kalıntıları da gün yüzüne çıkardık. Bunların en başında bölgede bulduğumuz ok uçları, balta, hayvan derisini yüzmekte kullandıkları taşlar bizleri oldukça heyecanlandırdı. Çalışmalarımıza devam edip yakın tarihte açılışını yapacağımız Uşak Müzemizde Yontma Taş Çağı'na ait bu buluntuları sergileyeceğiz'' dedi.

Uşak Müze Müdürü ve Sürmecik Bölgesi Kazı Başkanı Şerif Söyler, bölgede yapılan kazı çalışmalarının önemine değinerek Uşak'ın Banaz ilçesi Sürmecik bölgesinde bulunan 200 bin yıllık fosil ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasının heyecan verici olduğuna dikkat çekti.

Keşif sayılabilecek bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Söyler; ''Yontma Taş Çağı'na ait 80 bin parça alet bulduk. Bölgeden çıkan kalıntı ve aletler Ankara Üniversitesi'nde inceleme altında. Döneme ait insanlar, avlanmak için birçok aletler yapmışlar. Ok ucu el baltası gibi aletlerle su kenarlarında avladıkları hayvanları yiyerek hayatlarını sürdürmüşler. Bölgede ne kadar konakladıklarını tam olarak söyleyemiyoruz. Çevrede herhangi bir mağara ile karşılaşmadık. Bu da açık alanda yaşadıklarını gösteriyor'' dedi.