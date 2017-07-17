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Eski helikopteri otele çevirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:01:04

İskoçya'nın Stirling şehrinde bir adam, donanmaya ait eski bir helikopteri otele çevirdi.

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    Uzun yıllar donanmaya hizmet veren bu helikopteri alan kişi onu tek kişilik bir otele çevirdi.

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    İşte otele dönüşen o helikopterin içi...

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