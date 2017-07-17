17 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:01:04 | Güncelleme: 15:44:20
İskoçya'nın Stirling şehrinde bir adam, donanmaya ait eski bir helikopteri otele çevirdi.
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Uzun yıllar donanmaya hizmet veren bu helikopteri alan kişi onu tek kişilik bir otele çevirdi.
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İşte otele dönüşen o helikopterin içi...
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HURDAYA AYRILAN UÇAĞI OTELE ÇEVİRDİLER!
Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi’nin yer aldığı, İspanyolca’da ‘Zengin Sahil’ anlamına gelen Kosta Rika, özellikle doğal güzellikleriyle, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tropik tatil mekanlarının başında geliyor.
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Bu uçak şeklindeki ev aslında, Manuel Antonio Milli Parkı’na bakan Costa Verde isimli, ilk bakışta sıradanmış gibi görünen bir otelin, apart süiti. Uçak ev 1965 model vintage bir Boeing 727 kullanılarak inşa edilmiş.
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Uzun süredir hurdaya çıkmış vaziyette bekleyen, yine de değeri yarım milyon dolar civarında olan eski uçak, sanırım biraz da turizme katkısı olur düşüncesiyle, San José Havaalanı tarafından projesinde kullanması için mimar Allen Templeton’a hibe edilmiş.
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Bu vintage Boeing 727, neredeyse tüm parçaları sökülerek, 5 kocaman tır vasıtasıyla, San José’den yaklaşık 2 saat mesafede olan şu anki dinlenme mekanı Costa Verde Oteli’ne getirilmiş.
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Uçak ev 2 adet klimalı yatak odası, 2 banyo, mini mutfak ve yemek odası, TV salonu ayrıca bir de terastan oluşuyor.
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Ziyaretçiler için ilginç olabileceği düşünülerek deniz manzaralı kokpit de büyük ölçüde bırakılmış.
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Bu suitin günlüğü 250 dolar fakat özel günlerde günlük ücreti 1000 dolara kadar çıkıyor.
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İşte otele çevrilen uçağın içinden kareler...
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JİPİNİ EVE ÇEVİRİP AFRİKA TURUNA ÇIKTI!
Afrika turuna çıkmaya hazırlanırken aklına ilginç bir fikir gelen Dan Grec isimli adam, sahip olduğu Jeep Wrangler model aracını bir eve dönüştürmeye karar verdi.
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Gittiği yerlerde konaklama sıkıntısı yaşamamak için bunu yaptığını söyleyen Grec, Afrika gezisinin ardından aracıyla Kuzey ve Güney Amerika turuna çıktı.
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Alaska'dan Arjantin'e kadar yol alan genç maceraperest şu sıralar Şili'de dünya turuna devam ediyor.
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Açtığı theroadchoseme.com internet sitesi ve Twitter hesabında dünya turuyla ilgili fotoğraf ve notlar paylaşan Grec, takipçileriyle her türlü detayı paylaşıyor.
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İşte genç maceraperestin dünya turu için eve çevirdiği cipinden kareler...
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GİTTİĞİ HER YERE EVİNİ DE YANINDA GÖTÜRÜYOR
Amerikalı mimar Ana White ufak alanlarda yaptığı tasarımlarla ünlü bir isim.
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Kulübe gibi görünen bu römork evi tasarlayan White küçücük bir alanın içerisine müthiş bir ev yaptı.
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Arabanın arkasına takılarak istenildiği yere taşınabilen evin içerisinde kütüphane, mutfak oturma odası, yatak yani bir evde bulunan her şey bulunuyor.
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Ufak alanları olabildiğince kullanışlı hale getiren tasarımcı yatağın yer kaplamaması için asma kat çözümünü bulmuş.
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EV SAHİBİ KİRAYI YÜKSELTİNCE OTOBÜSE TAŞINDILAR
ABD’li çift Julie ve Andrew Puckett, ev sahibinin çiftin bütçesine anlayış göstermeden kirayı yükseltmesi üzerine farklı yaşama adım attı.
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Kiranın yükselmesi üzerine eski bir okul otobüsünü kendi evlerine dönüştürmeyi seçen çift, ilk olarak otobüs içinde ev konforunu aratmayacak bir yapı tasarlamaya başladı.
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‘Minimal, mobil ve modern’ sloganıyla hareket ettiklerini anlatan çift, hareket halinde evi inşa etmeye koyulmuş.
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Çift, ABD’nin Geogia eyaletinde yaşıyor...
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ALDIĞI KAMYONETİ EVE ÇEVİRDİ!
Kapalı kamyoneti üzerinde bazı değişiklikler yapan adam, aracını hem ofis hem de eve çevirdi.
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İşte o muhteşem değişim...
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KAMP YAPANLAR İÇİN BİREBİR!
ABD'de yer alan High Camp Trailers, spesifik olarak kamp araçları üretmek amacıyla faaliyetlerine başlamış bir firma.
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2014 yılında çalışmalarına start veren firmanın bugüne kadar geliştirdiği en dikkat çekici ürün ise işte bu kamp romörkü.
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İki kişinin rahatça uyuyabileceği iç alanı, alüminyum kaplamasıyla ısı dengesini koruyan dış yapısı, çeşitli eşyaların kolayca depolanabileceği iç hacmi ve tabii ki dış tarafındaki bagaj kısmında yer alan portatif mutağı ile bu romörk tüm ihtiyaçları karşılıyor.
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Dışarıdan ufak metrekaresiyle her yere girebilen araç bölmeleri sayesinde lüks bir rezidansta bulunan her detaya sahip.
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Araçtaki mutfak, yatak, oturma odası gibi bölümlerin hepsi gömme olarak tasarlanmış.