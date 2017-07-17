Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin 17 Temmuz 2017 tarihli 780'inci hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekilişte 10 bilenin çıkması halinde büyük ikramiye sahibini bulacak. Biletini alarak, sonuçları beklemeye başlayanlar, Google'da 'On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı;

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? (17 TEMMUZ 2017)



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir. Herhangi bir aksi durum olmadığı takdirde sonuçlar en geç 21:45'e kadar vatandaşlara duyurulmaktadır.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

On Numara'nın 779. hafta çekilişinde 10 bilen 6 kişi 46 bin 678 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 112 kişi bin 667 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 97 kişi 89 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 792 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 90 bin 827 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 260 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul-Esenler, Kocaeli-Gebze, KKTC-Merkez, Ankara-Çankaya, Antalya-Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

10 bilen kişi sayısı : 6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46.678,65 TL 9 bilen kişi sayısı : 112 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.667,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.097 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.792 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 90.827 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 161.260 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.