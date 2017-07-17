Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:35:23 | Güncelleme: 17:27:09
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Game of Thrones ekibi Time dergisi kapağına konuk oldu! Derginin "Game of Thrones" konulu kapak fotoğrafında yer alan Lena Headey’in (Cersei Lannister) kıyafetini Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarladı
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İzlenme rekorları kıran ve yeni sezonu 17 Temmuz'da başlayan Game of Thrones heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
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7 sezondur devam eden ve hayranlarını her daim merakta tutmayı başaran Game of Thrones, Time dergisine kapak oldu.
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Derginin kapak fotoğrafında yer alan Lena Headey’in (Cersei Lannister) kıyafetini Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarladı.
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Rihanna'dan Lady Gaga'ya, Marilyn Manson'dan Lorde'ye kadar dünyaca ünlü pek çok isimle çalışan 27 yaşındaki modacı çekimin kapak çekiminin renkli dünyasını tasarımına oldukça başarılı şekilde aktarmış.
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Bu arada sevilen dizinin en baş karakterlerinin yer aldığı kareler, ünlü fotoğrafçı Miles Aldridge imzası taşıyor.
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İşte çekim fotoğrafları ve oyuncuların stilleri...
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Emilia Clarke/Daenerys Targaryen - Jean Paul Gaultier Haute Couture elbise ve kolye, VV Rouleaux gül, , Simon Harrison küpe, Dolce & Gabbana yüzük
Kapak fotoğrafı stili - Dolce & Gabbana elbise ve takı, Vicki Sarge kolye