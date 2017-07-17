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Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:35:23 HABERTURK.COM

Game of Thrones ekibi Time dergisi kapağına konuk oldu! Derginin "Game of Thrones" konulu kapak fotoğrafında yer alan Lena Headey’in (Cersei Lannister) kıyafetini Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarladı

  • 1 Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası
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    İzlenme rekorları kıran ve yeni sezonu 17 Temmuz'da başlayan Game of Thrones heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

  • 2 Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası
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    7 sezondur devam eden ve hayranlarını her daim merakta tutmayı başaran Game of Thrones, Time dergisine kapak oldu.

  • 3 Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası
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    Derginin kapak fotoğrafında yer alan Lena Headey’in (Cersei Lannister) kıyafetini Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarladı.

     

  • 4 Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası
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    Rihanna'dan Lady Gaga'ya, Marilyn Manson'dan Lorde'ye kadar dünyaca ünlü pek çok isimle çalışan 27 yaşındaki modacı çekimin kapak çekiminin renkli dünyasını tasarımına oldukça başarılı şekilde aktarmış. 

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  • 5 Time dergisinin Game of Thrones kapağında Türk modacı imzası
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    Bu arada sevilen dizinin en baş karakterlerinin yer aldığı kareler, ünlü fotoğrafçı Miles Aldridge imzası taşıyor.

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