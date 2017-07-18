Şehrin dört bir yana büyümeye devam ettiği İstanbul’da doğal yaşam da kentleşmeye ayak uydurmak zorunda kalıyor. Gazete Habertürk'te yer alan haber gçre kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarıyla iç içe yaşayan İstanbullular bu kez alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı’nda martıyla karganın karın doyurma mücadelesi komik görüntüler oluşturdu. Buldukları et parçası için dakikalarca mücadele veren martı ve karga bir süre sonra kavgaya tutuştu. Uzun mücadele sonrasında eti kazanan karga oldu. Et parçasını alan karga meydandan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nin açılışı uçarak gözlerden kayboldu

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