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İstanbul'da şiddetli sağanak sosyal medyanın gündeminde!

İstanbul'da şiddetli sağanak ve fırtına sosyal medyanın gündemine oturdu

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İstanbul, şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Şehrin pek çok bölgesinde su baskını yaşanırken, araçlar da mahsur kaldı. Toplu taşıma araçları durma noktasına geldi, metro ve metrobüslerin içini su bastı. Sosyal medyada da konu ile ilgili paylaşımlar da gecikmedi. İşte Twitter'da yağmur ile ilgili paylaşımlar...

 

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