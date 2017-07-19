YAŞAM
Aldığı makineden 1929 yılından kalma fotoğraflar çıktı
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:25:39 | Güncelleme: 12:51:50
Amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Martijn van Oers, ikinci el dükkanından aldığı 1929 yılından kalma fotoğraf makinesinin içini açınca gözlerine inanamadı
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Başından geçen ilginç olayı Boredpanda'da paylaşan Martijn van Oers, ikinci el eşyaların satıldığı bir dükkandan 1929 yılından kalma Zeiss Ikon 520/2 marka bir fotoğraf makinesi satın aldı.
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Antika makinenin film haznesini açtığında ise gözlerine inanamadı, çünkü makinenin içinde negatif halde kullanılmamış bir film duruyordu.
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Merakla negatif filmleri banyodan geçiren adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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Negatifleri taranan filmden 4 adet fotoğraf çıktı.
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Bu fotoğrafların üçünde bir kadın görünürken...
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Diğerinde ise omzunda kamera çantası olan yaşlı bir adamın olduğu görünüyor.
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O yıllarda böyle bir kameraya herkes sahip olamıyordu.
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Martijn'in tahminine göre fotoğraflar bir gezi sırasında çekilmiş.
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Fotoğrafları Facebook hesabına yükleyen amatör fotoğrafçı, bir kullanıcından mesaj aldı.
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Fotoğrafların çekildiği mekanın oturduğu yere çok benzediğini söyleyen kişi, google haritalardan o yerin fotoğrafını paylaştı.
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Fotoğrafların Fransa'nın güneybatısında bulunan İparralde'de(Kuzey Bask) ülkesinde bulunan Biarritz şehrinde çekildiği ortaya çıktı.
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