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Aldığı makineden 1929 yılından kalma fotoğraflar çıktı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:25:39

Amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Martijn van Oers, ikinci el dükkanından aldığı 1929 yılından kalma fotoğraf makinesinin içini açınca gözlerine inanamadı

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    Başından geçen ilginç olayı Boredpanda'da paylaşan Martijn van Oers, ikinci el eşyaların satıldığı bir dükkandan 1929 yılından kalma Zeiss Ikon 520/2 marka bir fotoğraf makinesi satın aldı.

  • 2 Aldığı makineden 1929 yılından kalma fotoğraflar çıktı
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    Antika makinenin film haznesini açtığında ise gözlerine inanamadı, çünkü makinenin içinde negatif halde kullanılmamış bir film duruyordu.

  • 3 Aldığı makineden 1929 yılından kalma fotoğraflar çıktı
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    Merakla negatif filmleri banyodan geçiren adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

  • 4 Aldığı makineden 1929 yılından kalma fotoğraflar çıktı
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    Negatifleri taranan filmden 4 adet fotoğraf çıktı. 

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  • 5 Aldığı makineden 1929 yılından kalma fotoğraflar çıktı
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    Bu fotoğrafların üçünde bir kadın görünürken...

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